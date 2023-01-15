1،6مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء

إستمرارًا للمتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطار الإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية >



وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.



وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يضم كل من العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 863 الف مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية ديسمبر 2022 وتم ادخال المنظومة الجديدة للعدادت مسبوقة الدفع حيث وصل عدد المشتركين (أكثر من 23 ألف مشترك )، وايضا تم تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 175 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 7 موزعات جهد متوسط

- 341 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 54 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 23 وحدات ربط حلقى جهد متوسط.

- 1267 عامود هوائى جهد متوسط.

- 154 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

- 112 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- 3213 عامود جهد منخفض.

- 1049كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 636 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 115 صندوق توزيع جهد منخفض.

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 1،406 مليار جنيه متمثلة فى:

● توصيل التيار الكهربائى لمدينة رفح الجديدة المرحلة الاولى والعاجلة

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بارض الجولف بالعريش

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع انشاء عدد 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد ومشــــروع استصــــلاح 3000 فـــــدان بقـريــة الأمــــــل بالقنطرة شـــرق.

● توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة.

● توصيل التيار الكهربائى لمطار المليز ليعمل كمطار مدنى عسكرى

● توصيل التيار الكهربائى لمزارع الاستزراع السمكي

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة

● توصيل التيار الكهربائى لمستشفيات (نخل -بئر العبد)

● توصيل التيار الكهربائى للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الاولى

● توصيل التيار لمحطة مياة غرب العريش ومحطة مياة ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد.

● توصيل التيار المحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد

● توصيل التيار لمجمع صناعات الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء

● انارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء

● انشاء خط الربط جهد 22كف لربط نخل بموزع رأس النقب مع تنفيذ اعمال الصيانة وتحسين الجهد

● تأمين المحور الساحلي والجنوبه بمنطقة الخربة ببئر العبد

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيها والتي تتمثل في الاتى:-

● إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي إليها بعد دحر الإرهاب الأسود.

● توصيل التيار للمرحلة الثانية لعدد 10 تجمع تنموى بوسط سيناء متضمن توصيل التيار لمحطات تحلية المياه والصرف الصحى بكل تجمع وكذلك ابار المياه الخاصة بالمناطق الزراعية للتجمعات.

● نقل وتعديل مسار المحاور الرئيسية داخل مدينة العريش

● رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمساعيد

● توصيل التيار لتجمع قرية الصيادين بمنطقة اغزوان ببئر العبد

● توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياه رفح الجديدة

● توصيل التيار لعدد 5 محطات صرف صحي داخل مدينة بئر العبد

● تغذية موزعات الشيخ زويد والوحشي من محطة محولات الشلاق الجديدة

● تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية مشروع حياة كريمة المرحلة الأولي بمركز القنطرة شرق حيث تم تنفيذ

اعمدة منخفض بعدد ٨٨٦ عمود

كابلات جهد متوسط بطول ١٢ كم

اعمدة جهد متوسط بعدد ١٠٤ عمود انشاء ٣١ قاعدة خرسانية لكشك

