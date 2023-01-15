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موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

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التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2023، وطرق الدفع الإلكترونية التي حددتها الشركة.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2023

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم فاتورة التليفون الأرضي، عن استهلاك 3 أشهر الماضية،  مع فترة سماح لدفع الفاتورة لمدة شهر حتى يوم 14 فبراير 2023.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع مستخدمو التليفون الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة وتسديدها أون لاين عبر الموقع الرسمي للشركة، من خلال عدة خطوات كما يلي.

- الدخول على الشركة المصرية للاتصالات.

- الضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون.

- إدخال كود المحافظة، ثم رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على «اظهر الفواتير».

- كما يستطيع العملاء، الاستعلام السريع عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الرقم 19777، بإدخال  كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

لمدة 30 يوم بداية من اليوم وحتى 15 فبراير المقبل، يستطيع مستخدمو التليفون الارضي، الدفع دون التعرض لأي غرامات، والتي بـ10 جنيهات، أو بـ1.5% من قيمة الاشتراك، موضحة أنّ التأخر عن الدفع بعد انتهاء الـ30 يوما، يتحول الهاتف إلى استقبال فقط.

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