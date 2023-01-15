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تعرف على موعد انتهاء فصل الشتاء 2023

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موعد انتهاء فصل الشتاء
موعد انتهاء فصل الشتاء 2023

موجات البرودة المتتالية، وتساقط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة ليلا، رفعت معدلات البحث عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2023 في مصر. 

وفي السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، موعد انتهاء فصل الشتاء 2023 في مصر، وهي على النحو التالي:- 

موعد انتهاء فصل الشتاء 2023 في مصر

وتشهد البلاد خلال الفترة الحالية موجة من الاضطرابات الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى مستوى أقل من المعتاد، فضلا عن الأمطار والنوات على عدد من المحافظات ومنها الإسكندرية، ما دفع كثير من خبراء الأرصاد لاعتبار هذه الفترة «الشتاء الأكثر برودة في العالم»، لذلك يتساءل الكثيرون عن موعد انتهاء فصل الشتاء 2023.

وبحسب الحسابات الفلكية، بدأ فصل الشتاء للعام الجاري، يوم 21 ديسمبر 2022، ويستمر لمدة 3 أشهر، لمدة 88 يومًا و23 ساعة، لينتهي فصل الشتاء رسميا في 20 مارس 2022.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

ويشهد اليومين المقبلين حالة من عدم الاستقرار، على أن تعود حالة الاستقرار بدءًا من مساء الثلاثاء، وفق توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، وتستمر فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على السواحل الغربية، وتتجه بعد ذلك للسواحل الشرقية، نظرا لتحرك المنخفض الجوي للشرق البلاد، ولتصل إلى شمال وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى ومدن القناة وسيناء والبحر الأحمر، وصولا إلى محافظات ومدن شمال الصعيد، مع وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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