رابط ماتش الريال yalla shoot live الريال ضد برشلونة..بث مباشر برشلونة وريال مدريد ssc مباشر

سيواجه ريال مدريد وبرشلونة بعضهما البعض على ملعب الملك فهد في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني 2023. إنها المباراة النهائية الرائعة لكأس السوبر الإسباني، ولا شيء أفضل من خوض نهائي إحدى أهم البطولات. في إسبانيا بدلًا من لعب نهائي مع أفضل فريقين، في ما سيكون نسخة جديدة من "الكلاسيكو"، سيحدد ريال مدريد وبرشلونة، مثل العديد من الأوقات الأخرى، من سيكون الأبطال الجدد للبطولة.

في نصف النهائي، كان الأمر صعبًا على الفريقين في حالة ريال مدريد. تغلبوا على فالنسيا بركلات الترجيح بعد التعادل واستمروا بهذه النتيجة في الوقت الإضافي. كما تعادل برشلونة 1-1 في الوقت الأصلي ضد بيتيس، على الرغم من أنه في الوقت الإضافي انتهى بنتيجة 2-22، فاز الكوليز بالتأهل إلى النهائي بركلات الترجيح.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

تعرض ريال مدريد لثلاث إصابات في المواجهة ضد فالنسيا، واستبدال لوكاس فاسكيز (الكاحل) وإدواردو كامافينجا (الركبة) وإيدر ميليتاو (الرأس) دخل داني كارفاخال وفيرلاند ميندي منذ استبعاد فاسكيز وميليتاو.

كورتوا، كارفاخال، ناتشو، روديجر، ميندي، كروس، فالفيردي، مودريتش، رودريجو، بنزيمة، فينيسيوس.

تشكيلة برشلونة المتوقعة

أندرياس كريستنسن وأليخاندرو بالدي يمكن أن يدخلوا الدفاع يمكن أن يحل فاتي محل رافينها لينضم إلى ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وسيحل بوسكيتس محل جافي.