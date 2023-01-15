ads

رابط ماتش الريال yalla shoot live الريال ضد برشلونة..بث مباشر برشلونة وريال مدريد ssc مباشر

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سيواجه ريال مدريد وبرشلونة بعضهما البعض على ملعب الملك فهد في المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني 2023. إنها المباراة النهائية الرائعة لكأس السوبر الإسباني، ولا شيء أفضل من خوض نهائي إحدى أهم البطولات. في إسبانيا بدلًا من لعب نهائي مع أفضل فريقين، في ما سيكون نسخة جديدة من "الكلاسيكو"، سيحدد ريال مدريد وبرشلونة، مثل العديد من الأوقات الأخرى، من سيكون الأبطال الجدد للبطولة.

في نصف النهائي، كان الأمر صعبًا على الفريقين في حالة ريال مدريد. تغلبوا على فالنسيا بركلات الترجيح بعد التعادل واستمروا بهذه النتيجة في الوقت الإضافي. كما تعادل برشلونة 1-1 في الوقت الأصلي ضد بيتيس، على الرغم من أنه في الوقت الإضافي انتهى بنتيجة 2-22، فاز الكوليز بالتأهل إلى النهائي بركلات الترجيح.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة

تعرض ريال مدريد لثلاث إصابات في المواجهة ضد فالنسيا، واستبدال لوكاس فاسكيز (الكاحل) وإدواردو كامافينجا (الركبة) وإيدر ميليتاو (الرأس) دخل داني كارفاخال وفيرلاند ميندي منذ استبعاد فاسكيز وميليتاو. 

  • كورتوا، كارفاخال، ناتشو، روديجر، ميندي، كروس، فالفيردي، مودريتش، رودريجو، بنزيمة، فينيسيوس.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وبرشلونة" ((اضغط هنا)) 

تشكيلة برشلونة المتوقعة

أندرياس كريستنسن وأليخاندرو بالدي يمكن أن يدخلوا الدفاع يمكن أن يحل فاتي محل رافينها لينضم إلى ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي وسيحل بوسكيتس محل جافي. 

  • تير شتيغن، كوندي، أروجو، كريستنسن، بالدي، فرينكي دي يونغ، سيرخيو بوسكيتس، بيدري، ديمبيلي، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي.

 

ريال مدريد أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري السعودي بث مباشربرشلونة برشلونة السعودي ريال مدريد أمام برشلونة ريال مدريد السعودي ريال مدريد ضد برشلونة ريال مدريد ضد برشلونة مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مباشر بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة تشكيل ريال مدريد امام برشلونة ماتش ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد أمام برشلونة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مواجهات ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الأكثر قراءة

انطلقت الآن بث مباشر.. Yalla Shoot HD يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد || رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونه بث مباشر بجودات متعددة real goal

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك |تحديث مستمر

روابط تويتر كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد العدالة.. يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال ضد العدالة لايف الان في دوري روشن السعودي

قبل ساعات من عرض أولى حلقاته.. تعرف على قصة "أولاد عابد" للنجم رياض الخولي

بث مباشر الآن.. مشاهدة الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر SSC HD 1 كأس السوبر الإسباني 2023 Yalla Shoot New

الوافد الجديد يسعي للرحيل عن الأهلي

يلا شوت الجديد Match مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر Kora live || يلا لايف بث الأسطورة ماتش ريال مدريد تويتر هدف barca live

انتهت.. الأهلي يقترب من أولى صفقاته الأجنبية في يناير