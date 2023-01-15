مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر 15/01/2023 Real Madrid vs Barcelona كورة أون لاين

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جماهير ومتابعي كرة القدم العالمية يتطلعون إلى مباراة قوية بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في بطولة العالم كلاسيك.

حدد نادي برشلونة موعدًا مع منافسه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي الفريقان في مواجهة كلاسيكو جديدة ويتنافسان على اللقب الأول في عام 2023.

فاز برشلونة على ريال بيتيس بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والوقت الإضافي (2-2).

تجاوز ريال مدريد فالنسيا في سيناريو مماثل بركلات الترجيح (4-3)، في مباراة امتدت إلى أشواط إضافية وأسفرت عن تعادل (1-1).

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في المملكة العربية السعودية التي تستضيف المسابقة الإسبانية.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

يقام نهائي السوبر الإسباني اليوم الأحد الموافق 15 يناير، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.