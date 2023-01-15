كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر في كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد 15-1-2023

تبدأ مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة مساء اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية. وتقام المباراة على أرض استاد الملك فهد بالرياض.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني لا يزال يتصدر قائمة الأندية التي فازت بلقب كأس السوبر الإسباني أكثر من مرة، حيث تمكنت من انتزاع اللقب 13 مرة سابقًا، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بعد تحقيقه. العنوان لمدة 12 مواسم. عدد المرات التي فاز فيها باللقب، أم أنه سيتفوق مرة أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الأسباني وتردداتها..

بإمكان عشاق كرة القدم مشاهدة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة عبر القنوات الناقلة لكأس السوبر الاسباني حصريا ومجانا دون الحاجة لدفع إشتراك ومشاهدة المباراة بجودة عالية دون تشفير أو تقطيع عبر قناة السعودية الرياضية ssc sports،باعتبارها حاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني.

يمكنكم بكل سهولة ضبطها عبر الترددات الآتية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد شبكة قنوات ssc، عبر القمر الصناعي العربي «عرب سات»،:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تبث السعودية اليوم مباراة برشلونة وريال مدريد على الهواء مباشرة، وفي نفس الوقت يبحث الكثير عن تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 عبر محرك البحث العالمي جوجل.

ستقام مباراة الكلاسيكو الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 15 يناير 2023، وسط توقعات كبيرة لمشجعي الحلبة وجماهير الفريقين حول العالم.

وانتصر بار إيرما على ريال بيتيس بركلات الترجيح ليبلغ نهائي كأس السوبر الإسباني. وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 4-2، بهدفين لكل منهما، تأهل ريال مدريد إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

تقام بطولة الرياض الكلاسيكية في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

بث الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد على الهواء مباشرة

كلف الاتحاد الإسباني لكرة القدم ريكاردو دي بورغوس بينجوشيا بمهمة إدارة المباراة بمساعدة روبرتو دي إرماز ب.

المعلق على المباراة التي ستقام بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني سيبث حصريا للجمهور في الشرق الأوسط عبر SC1HD، المعلق الذي تم تكليف المعلق فهد العتيبي به.

وسيغيب ريال مدريد عن الإسباني لوكاس في أوشكيز، الذي لن يلعب لمدة شهر ونصف بسبب التواء مشترك يوم الأربعاء، إلى جانب الفرنسي أوريلين سياميني والنمساوي ديفيد ألابا، اللذين لم يتوجهوا إلى الرياض..