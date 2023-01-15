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الشوط الأول مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر ياسين تي في ssc

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تبث السعودية اليوم مباراة برشلونة وريال مدريد على الهواء مباشرة، وفي نفس الوقت يبحث الكثير من الناس عبر محرك البحث العالمي جوجل عن تشكيلة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.

كلاسيكو إسبانيا ريال مدريد ضد برشلونة، والذي سيقام غدا الأحد 15 يناير 2023، وسط ترقب كبير من جماهير دائرة الجولة وجماهير الفريقين حول العالم.

وصل بار إيرما إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح. بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما، وصل ريال مدريد أيضًا إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

تقام بطولة الرياض الكلاسيكية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان والجزائر والمغرب وتونس الساعة الثامنة مساءً.

الشوط الأول مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

عهد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمهمة إدارة المباراة إلى ريكاردو دي بورغوس بنجوتشيا، بمساعدة روبرتو دي إرماز بي أوفرريز وجون ن أوشيز فيرن أوفرنديز والحكم الرابع أليخاندرو مونيز رويز.

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لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وبرشلونة" ((اضغط هنا)) 

أما بالنسبة لمعلق المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، فسيتم بث المباراة حصريا للمشاهدين في الشرق الأوسط عبر قناة إس سي 1 إتش دي، التي أسندت مهمة المعلق إلى المعلق فهد العتيبي.

سيغيب ريال مدريد عن الفرنسي أوريلين شياميني والنمساوي ديفيد ألابا – الذي لم يسافر إلى الرياض-والإسباني لوكاس في أوشكيز، الذي سيغيب لمدة شهر ونصف بسبب التواء في المفصل الذي عانى منه يوم الأربعاء.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر بتاريخ 15-01-2023 كأس السوبر في السعودية

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