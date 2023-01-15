بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات التي تبث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في النهائي

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد تستضيف مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، الذي يجمع بين قطبي الرياضة الإسبانية. نقدم لكم الاستوديو التحليلي والبث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر اليوم الأحد 15 يناير أو 15 يناير.

طريق برشلونة وريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني 2023.

وصل ريال مدريد، النادي الملكي، إلى النهائي بعد فوزه على فالنسيا بركلات الترجيح، بنفس الطريقة التي قضى بها برشلونة على ريال بيتيس في طريقه للنهائي.

التصريحات الأخيرة للنادي الملكي وريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو.

يواجه ريال مدريد شكوكًا على مستوى البطولة المحلية بعد تعثره في أكثر من مناسبة وخسارة الصدارة بسذاجة لصالح برشلونة.

أمام فالنسيا، لم يظهر ريال مدريد في أفضل حالاته، حيث وصل بصعوبة إلى ضربات الجزاء قبل أن يفوز بالحظ، كما هو الحال دائمًا في هذه الركلات.

كما يعاني ريال مدريد من أكثر من إصابة مؤثرة في صفوفه، قد يعود من بينها بعض اللاعبين، أبرزهم إدواردو كامافينجا، الذي تعرض لإصابة طفيفة في مباراة نصف النهائي ضد فالنسيا، وكذلك ميليتاو الذي قد ينضم إلى المباراة. على الرغم من ذلك.

موعد ووقت نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة في الرياض.

تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد، 1-15-2023، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات التي تبث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في النهائي.

كأس السوبر الإسباني 2023 ستنقل حصريا وحصريا عبر قناة SSC السعودية التي من المفترض أن تبث المباراة بالتعليق العربي بصوت المعلق فهد العتيبي، أو من خلال تطبيق Shahid VIP، أو عبر موقعنا الإلكتروني، مطبعة ثمار.

