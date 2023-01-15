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بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة SCC "الشوط الأول" ياسين تي في

الفجر الرياضي

بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة SCC "الشوط الأول" ياسين تي في شاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد 15/1/2023، الكلاسيكو، البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، شاهد مباراة ريال مدريد اليوم الأحد على ملعب الملك فهد. الملعب الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

البث المباشر للكلاسيكو

تبث شبكة BN Sport جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقوم قناة SCC ببث أحداث مباراة الكلاسيكو اليوم. يعمل المشرق نيوز من خلال هذا المقال على مشاهدة المباراة مباشرة.

القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو

وأفادت قنوات SCC بأنها ستنقل حصريًا جميع مباريات كاس السوبر الإسباني، وبث مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.

بث مباشر كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض التي تقام في مباراة نهائي كأس السوبر الاسباني 2023، والتي تنطلق في الأحد الموافق 15 من شهر يناير، حيث تقام احداث المباراة في الرياض، والتي تنطلق مباشرة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والساعة 10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، فمن المقرر ان يتم اقامة المباراة على أرضية استاد الملك فهد، حيث يتقابل من خلالها كلا من نادي ريال مدريد ضد نادي برشلونة رابط حجز وأسعار تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 “موسم الدرعية".

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وبرشلونة" ((اضغط هنا)) 

وتنافس ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبرشلونة وصيف البطل، وريال بيتيس بطل كأس ملك إسبانيا، وفالنسيا في المركز الثاني.ويسعى ريال مدريد للفوز بلقبه الثالث عشر في تاريخ المسابقة ليعادل الرقم القياسي لبرشلونة في قائمة الأبطال الأكثر تتويجا.

وأقيم الموسم الحالي من كاس السوبر الأسباني 2023 في الفترة من 11 يناير إلى 15 يناير، بمشاركة 4 فرق. تغلب ريال مدريد على فالنسيا 4-3 بركلات الترجيح في مباراة نصف نهائي مساء الأربعاء على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض ليتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد ضد برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع ريال مدريد "الملكي): أنطونيو رودريجو، ناتشو، إيدير ميليتاو، داني كارفخال (فيرلاند ميندي).

تشكيلة برشلونة ضد ريال مدريد:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (البلوغرانا): رونالد أراخو، جول كوندي، جوردي ألبا، أليخاندرو بالدي (سيرجي روبيرتو).

خط الوسط: بيدري، جافي، فرينكي دي يونج (سيرخيو بوسكيتس).

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي (رافينيا دياز).

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