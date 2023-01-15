مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو الأرض

تُذاع مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة على الهواء مباشرة، اليوم الأحد 15 يناير 2023، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-2023، والتي تقام حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، وستبدأ المباراة. الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الكلاسيكو، "كما يسميها مشجعو كرة القدم حول العالم"، ستقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية التي تستضيف كأس السوبر الإسباني في نسختها الثالثة، كما أنها المرة الأولى التي تستضيفها ويتصادم الغريمان في كأس السوبر الإسباني منذ عام 2017 والذي تحقق فيه لقب النادي الملكي بعد فوزه 5-1 في مجموع المباراتين.

وصل النادي الملكي إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعد أن تمكن من تجاوز فالنسيا في نصف النهائي بركلات الترجيح في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي، ويشهد ريال مدريد تجربة رائعة. مرات بفضل تألق نجمها، هدافها الفرنسي كريم بنزيمة، والحارس البلجيكي تيبوت. كورتوا.

في المقابل، تمكن النادي الكتالوني من تخطي عقبة ريال بيتيس بركلات الترجيح أيضا، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 والإضافي بنتيجة 2-2، ويعيش نادي برشلونة أوقات سيئة، بالرغم من ان الأرقام والنتائج المحلية تقول العكس، فهو متصدر الدوري المحلي وصاحب اقوى خط دفاع، ولكن الانطباعات اسوا ما يكون خصوصا عند مواجهة الريال والتي خسرها البارسا كثيرا في اخر المواجهات.

مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم بث مباشر

يذكر أن أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في ذهاب الموسم الحالي من بطولة الدوري الاسباني، وقد انتهت تلك المواجهة بفوز نادي ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد على استاد الملك فهد الدولي في مدينة الرياض، السعودية. وسيتم نقل مباراة برشلونة اليوم على قناة ssc الرياضية الأولى HD بتعليق المعلق الرائع فهد العتيبي. كما يمكنك مشاهدة كافة مباريات اليوم بث مباشر على كورة بلس kora pluse.

مواجهة كلاسيكو الدوري الاسباني ستقام للمرة السادسة دون تواجد نجمي كرة القدم في الكرة الأرضية، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي لطالما صالًا وجالًا في الدوري الاسباني وحطمها الكثير من الأرقام القياسية. النجمان الكبيران ما زالا يقودان كرة القدم في الوقت الحالي، بالرغم من ظهور العديد من نجوم كرة القدم حاليًا.

ومع بداية الموسم الجاري، بات لميسي ورونالدو وريثين في الكلاسيكو، هما كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البارسا، الذي انضم في الصيف الماضي قادما من بايرن ميونخ الألماني.

ويمتلك الفرنسي كريم بنزيما ارقام رائعة في الكلاسيكو بعد ان خاض 42 مباراة ضد البارسا سواء مع ريال مدريد أو فريقة السابق ليون الفرنسي، وقد سجل الفرنسي 12 هدف في شباك البارسا.

في المقابل، اثبت النجم البولندي ليفاندوفيسكي إنه صفقة رابحة للفريق الكتالوني ومدربه تشافي هيرنانديز الذي سجل 19 هدف، إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بكل البطولات.

تشكيلة نادي ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى تيبو كورتوا

خط الدفاع ميندي – روديجر – ميليتاو – كارفخال

خط الوسط كروس – فالفيردي – مودريتش

وخط الهجوم بنزيما – فينيسيوس – رودريجو.

تشكيلة نادي برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى تير شتيجن

خط الدفاع البا – كوندي – كريستينسن – اراوخو

خط الوسط بوسكيتس – دي يونج – بيدري – دي يونغ

وخط الهجوم ديمبلي – ليفاندوفيسكي.

تفاصيل مباراة برشلونة وريال مدريد

البطولة: نهائي كاس السوبر الاسباني

القنوات الناقلة: قناة ssc الرياضية الأولى HD

الملعب: استاد الملك فهد الدولي

المعلق: فهد العتيبي

موعد مباراة الريال ضد البارسا

الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية

الساعة 09:00 مساء بتوقيت مصر

الساعه 08:00 مساء بتوقيت الجزائر

الساعة 11:00 مساء بتوقيت الإمارات

الساعة 10:00 مساء بتوقيت الكويت

الساعه 07:00 مساء بتوقيت غرينتش