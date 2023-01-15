ads

كلاسيكو السوبر الإسباني بث مباشر برشلونة وريال مدريد "الشوط الأول" جوووول أول في المباراة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدة نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-2023، بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة.

يستضيف استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد، الكلاسيكو، الأرض بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة يجب أن يكون فيها الفائز.

يدخل الفريقان بكل أسلحتهما من أجل الفوز والفوز بلقب كأس السوبر الإسباني، الذي يقام على الأراضي السعودية للمرة الثالثة في التاريخ.

توقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يلعب ريال مدريد وبرشلونة في مباراة السوبر كلاسيكو الإسبانية، مساء الأحد.

توقع ريال مدريد تشكيلة الفريق ضد برشلونة
وأكدت صحيفة مدريد، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيجري 3 تعديلات على تشكيلة “رويال”، على عكس ما ظهر أمام فالنسيا في نصف النهائي بسبب الإصابات.

التعديل الأول هو دفع الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال بدلًا من لوكاس فاسكيز، والفرنسي فيرلاند ميندي على الجانب الأيسر بدلًا من ناتشو فرنانديز.

وسيغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا بسبب الإصابة على أن يشارك بدلا منه في وسط الملعب، زميله الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي.

ولن يقوم أنشيلوتي بأي تغييرات في المثلث الهجومي والذي سيتمثل في الثنائي البرازيلي فينسيسوس جونيور ورودريجو، مع القائد الفرنسي كريم بنزيما.

للدخول إلى صفحة البث المباشر لمشاهدة المباراة <<اضغط هنا>>

لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وبرشلونة" ((اضغط هنا)) 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريجير - ميندي.
خط الوسط: توني كروس - فالفيردي - لوكا مودريتش.
خط الهجوم: بنزيما - فينيسوس - رودريجيو.
تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد
في المُقابل، أكدت "ماركا" أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، سيجري العديد من التعديلات في تشكيلة البارسا، عكس مباراة ريال بيتيس.

المدرب الإسباني سيُعيد أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر بدلا من جوردي ألبا، على أن يلعب جول كوندي كظهير أيمن عوضا عن سيرجي روبيرتو.

وفي وسط الملعب، سيعيد تشافي لاعبه المخضرم سيرجيو بوسكيتس كمحور ارتكاز بدلا من الشاب جافي، بجانب فرينكي دي يونج وبيدري.

وسيدفع بلاعبه أنسو فاتي بدلا من البرازيلي رافينيا ليلعب بجانب الفرنسي عثمان ديمبلي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.
خط الدفاع: كوندي - رونالد أراخو - أندرياس كريستينسن - بالدي.
خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري.
خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفيسكي - فاتي.

ريال مدريد أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الدوري السعودي بث مباشربرشلونة برشلونة السعودي ريال مدريد أمام برشلونة ريال مدريد السعودي ريال مدريد ضد برشلونة ريال مدريد ضد برشلونة مباشر ريال مدريد لايف ريال مدريد مباشر ريال مدريد مباشر اليوم ريال مدريد وبرشلونة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة مباشر بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة تشكيل ريال مدريد امام برشلونة ماتش ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد أمام برشلونة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة مباراة ريال مدريد اليوم مباشرة الان مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد الان مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر الان مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر مواجهات ريال مدريد وبرشلونة موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

الأكثر قراءة

انطلقت الآن بث مباشر.. Yalla Shoot HD يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد || رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونه بث مباشر بجودات متعددة real goal

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك |تحديث مستمر

روابط تويتر كورة لايف بث مباشر مباراة الهلال ضد العدالة.. يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال ضد العدالة لايف الان في دوري روشن السعودي

قبل ساعات من عرض أولى حلقاته.. تعرف على قصة "أولاد عابد" للنجم رياض الخولي

بث مباشر الآن.. مشاهدة الكلاسيكو مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر SSC HD 1 كأس السوبر الإسباني 2023 Yalla Shoot New

الوافد الجديد يسعي للرحيل عن الأهلي

يلا شوت الجديد Match مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر Kora live || يلا لايف بث الأسطورة ماتش ريال مدريد تويتر هدف barca live

انتهت.. الأهلي يقترب من أولى صفقاته الأجنبية في يناير