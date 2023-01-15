كلاسيكو السوبر الإسباني بث مباشر برشلونة وريال مدريد "الشوط الأول" جوووول أول في المباراة

ساعات قليلة تفصلنا عن مشاهدة نهائي كأس السوبر الإسباني 2022-2023، بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة.

يستضيف استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الأحد، الكلاسيكو، الأرض بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، في مباراة يجب أن يكون فيها الفائز.

يدخل الفريقان بكل أسلحتهما من أجل الفوز والفوز بلقب كأس السوبر الإسباني، الذي يقام على الأراضي السعودية للمرة الثالثة في التاريخ.

توقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يلعب ريال مدريد وبرشلونة في مباراة السوبر كلاسيكو الإسبانية، مساء الأحد.

توقع ريال مدريد تشكيلة الفريق ضد برشلونة

وأكدت صحيفة مدريد، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيجري 3 تعديلات على تشكيلة “رويال”، على عكس ما ظهر أمام فالنسيا في نصف النهائي بسبب الإصابات.

التعديل الأول هو دفع الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال بدلًا من لوكاس فاسكيز، والفرنسي فيرلاند ميندي على الجانب الأيسر بدلًا من ناتشو فرنانديز.

وسيغيب الفرنسي إدواردو كامافينجا بسبب الإصابة على أن يشارك بدلا منه في وسط الملعب، زميله الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي.

ولن يقوم أنشيلوتي بأي تغييرات في المثلث الهجومي والذي سيتمثل في الثنائي البرازيلي فينسيسوس جونيور ورودريجو، مع القائد الفرنسي كريم بنزيما.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو رودريجير - ميندي.

خط الوسط: توني كروس - فالفيردي - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: بنزيما - فينيسوس - رودريجيو.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد

في المُقابل، أكدت "ماركا" أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، سيجري العديد من التعديلات في تشكيلة البارسا، عكس مباراة ريال بيتيس.

المدرب الإسباني سيُعيد أليخاندرو بالدي في مركز الظهير الأيسر بدلا من جوردي ألبا، على أن يلعب جول كوندي كظهير أيمن عوضا عن سيرجي روبيرتو.

وفي وسط الملعب، سيعيد تشافي لاعبه المخضرم سيرجيو بوسكيتس كمحور ارتكاز بدلا من الشاب جافي، بجانب فرينكي دي يونج وبيدري.

وسيدفع بلاعبه أنسو فاتي بدلا من البرازيلي رافينيا ليلعب بجانب الفرنسي عثمان ديمبلي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع: كوندي - رونالد أراخو - أندرياس كريستينسن - بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفيسكي - فاتي.