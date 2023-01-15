لايف الان ŇÔŴ 1st LIVE.. شاهد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الآن دون تقطيع

يذاع ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الآن دون تقطيع وبأعلى جودة، حيث تقام المباراة القادمة في نهائي كأس السوبر الإسباني في نسخته الثالثة في المملكة العربية السعودية. يمكنكم متابعة المباراة عبر الرابط الذي نقدمه عبر مفيد أسفل الموضوع، وكذلك متابعة تشكيل الفريقين بعد عودة النجم كريم بنزيمة إلى الرتب الملكية.

بث كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم

بعد الانتصار الصعب الذي حققه ريال مدريد على فالنسيا في مباراة نصف النهائي. انتهت المباراة في وقتها الأصلي ووقت إضافي بالتعادل. ثم تمكن النادي الملكي من الفوز بضربات الجزاء. وكان ينتظر مباراة برشلونة ومنافسه التقليدي ولقائه مع ريال بيتيس. المفارقة هي أن برشلونة فاز أيضًا بركلات الترجيح وصعد لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية التي ينتظرها مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في إسبانيا. هذا يرجع إلى الشعبية الهائلة التي يتمتع بها الناديان العظيمان حول العالم.



الريال يلعب من أجل معادلة اللقب اليوم

على الرغم من عدم استطاعة برشلونة الوصول إلى نهائي كأس السوبر الإسباني للبطولة خلال النسختين السابقتين في 2020، 2022، على أرض السعودية إلا أنه قد حصل على البطولة على مدار تاريخها 13 مرة. مقابل 12 مرة فقط لريال مدريد، لذا نجد أن دافع الملكي اليوم هو معادلة الرقم وإضافة بطولة جديدة إلى خزانة البطولات الممتلئة بالفعل ولكنها لا ترفض المزيد.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يحتضن ملعب استاد الملك فهد الدولي مساء اليوم مباراة من المتوقع أن تكون الأجمل هذا العام، وخاصةً بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022 البطولة الأكثر جماهيرية. وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية. التاسعة بتوقيت مصر وفلسطين. وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة اليوم ضد ريال مدريد

اللاعب ليفاندوفسكي واحد من نجوم فريق برشلونة بعد انتقاله هذا الموسم من صفوف بايرن ميونخ في صفقة لمدة 4 سنوات. وكانت قيمة انتقاله في الموسم الواحد تُقدر بنحو 50 مليون يورو. واليوم يقود النجم الكبير التشكيل المتوقع للبارسا في نهائي السوبر الأسباني أمام المنافس العنيد ريال مدريد بكامل نجومه. ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، كريستينسن، أراوخو،، جوردي ألبا.

وسط الملعب: بوسكيتس، دي يونج، جافي.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، ديمبلي، بيدري.