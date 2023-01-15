يلا شوت kora365 مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم || بث مباشر برشلونة ضد الريال في نهائي كأس السوبر الإسباني || رابط بي ان سبورت لايف هدف benzema

بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الاحد على ملعب "الملك فهد الدولي" ضمن منافسات السوبر الاسباني 2023. نهائي الكأس الذي سيستضيفه النادي. المملكة العربية السعودية.

بث مباشر لكرة القدم لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والأردن والسودان، الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ولبنان والبحرين وفلسطين والعراق، في تمام الساعة 11 صباحًا الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

واستطاع النادي التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على نظيره فالنسيا، بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي، بتعادل إيجابي، بهدف لكل فريق.

متى موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023؟

مباراة برشلونة وريال مدريد سوف يتم اقامتها في مساء الأحد الذي يوافق الخامس من شهر يناير 2023، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية، ومن المحدد أن صافرة بداية المباراة سوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023؟

بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 يتم نقلها بشكل حصري فقط من خلال شاشة قناة SSC السعودية، لكنها تحتاج اشتراكًا خاصًا في واحدة من مجموعة القناة لمشاهدة مباريات الماضيك.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة البث المباشر

ريال مدريد – برشلونة الأحد 15 يناير 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الملك فهد الدولي SSC HD 1 شاهد

هلس سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر

من الجدير بالذكر ان موقع هلس سبورت سوف يقوم بنقل لكم مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الاحد الذي يوافق الخامس عشر من شهر يناير، وذلك من خلال خاصية البث المباشر، الذي سوف ينطلق قبل بدء المباراة بعد قليل من الدقائق.

إلى هنا ونكون بذلك قد وصلنا إلى ختام سطور هذا المقال الذي قمنا من خلاله بذكر لكم كل من متى موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023؟ وما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023؟ وكيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023؟ وهلس سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر.