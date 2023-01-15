بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر 2023 كورة سيتي

بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر 2023، حيث ضجت مواقع البحث ببحث جوجل عن البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي السوبر، والتي ستقام على استاد الملك فهد الدولي بالسعودية. العاصمة الرياض، يوم الأحد 15 يناير.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد وبرشلونة مع ريال مدريد اليوم في مباريات نهائي كأس السوبر الإسباني. وسيستضيف استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية الليلة، خاصة وأن السعودية أعلنت عن استضافة النهائيات. من البطولة على أرضنا أمام لقاء قوي يجمع أفضل فريقين في بطولة الدوري الإسباني محليًا وعالميًا. نجح ريال مدريد في الفوز بالمباراة الأخيرة ضد نادي فالنسيا بركلات الترجيح للتأهل لنهائي البطولة. أما عن الفريق. نجح برشلونة في الفوز في اللقاء الأخير ضد ريال بيتيس بركلات الترجيح، للتأهل إلى الدور النهائي ضد ريال مدريد.

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كذلك كما يتم نقل لكم البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم على قنوات بي ان سبورت الرياضية وهي الناقل الحصري للبطولة، كذلك كما يوفر لكم موقع نشمي نيوز تغطية مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم.

على إثر نتيجة المباراة سيتحدد الفائز في بطولة كأس السوبر الإسباني 2023، وتأهل كلا الفريقين إلى نهائي السوبر الإسباني، بعدما اقتنص برشلونة بطاقة التأهل من نظيره ريال بتيس، فيما تأهل ريال مدريد على حساب فالنسيا، وفتحت السعودية أبوابها لاستضافة البطولة في الفترة من 11 لـ15 يناير 2023، خلال فعاليات النسخة الثانية من روزنامة موسم الدرعية في وجود 4 فرق إسبانية مشاركة ريال “مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس”.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

من المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بتغطية خاصة عبر قناة SSC HD 1 المشفرة، كما يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 من خلال الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

كما يمكن مشاهدة الكلاسيكو عبر القنوات المفتوحة الناقلة لـ مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر وهي كالتالي:

قناة L’Equipe TV.

قناة M+ Liga de Campeones 2.

قناة LaLiga TV Bar.

قناة Nove HD Italia.