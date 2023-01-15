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barcelona live بث مباشر برشلونة وريال مدريد HD || مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة SSC stream

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة اليوم الأحد 15 يناير 2023، في المباراة التي ستجمعهم في مسابقة كأس السوبر الإسباني.

بث مباشر موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

تقام مباراة ريال مدريد وفياريال على ملعب الملك فهد الدولي بالسعودية، ضمن بطولة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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لمشاهدة البث المباشر لمباراة "ريال مدريد وبرشلونة" ((اضغط هنا)) 

موقع ريال مدريد وبرشلونة في جدول الدوري

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 41 نقطة من 16 مباراة وفاز في 13 مباراة وتعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة.

بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 38 نقطة فاز بها من 16 مباراة، حيث حقق 12 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع في نهائي كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيرلان ميندي – أنطونيو روديجر – ناتشو فيرنانديز – داني كارباخال

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – رودريجو جويس

تشكيل برشلونة المتوقع في نهائي السوبر الإسباني

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا – أندرياس كريستنسن – رونالد أراوخو – جول كوندي

خط الوسط: فرينكي دي يونج – بيدري – جافي

خط الهجوم: أنسو فاتي – عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي

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