بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت.. live yalla shoot مشاهدة مباراة مدريد وبرشلونة اليوم رابط تويتر

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مثيرة بين برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني اليوم 15/1/2023 في إطار الجولة الأخيرة من كأس السوبر الإسباني هذا الموسم، وسيقدم لكم موقع الأسطورة الجديد البث المباشر. بث مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الاسباني اليوم دون تقطيع.

ستنقل أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد المرتقبة عبر SSC HD1، التي حصلت على حقوق بث كأس السوبر الإسباني حصريًا في منطقة الشرق الأوسط. يقدم لكم موقع الأسطورة الجديد البث المباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت، مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت real Madrid vs Barcelona، نقدم لحضراتكم من خلال موقعنا المتميز بوابة نيوز مصر البث المباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت في نهائي كأس السوبر الإسباني، تستضيف دولة السعودية أحداث مواجهات البطولة الإسبانية وتأهل كلا الطرفين إلي نهائي البطولة ليتلقيا علي الأراضي السعودية، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ودخل ريال مدريد المواجهة مع فالنسيا عقب الخسارة 2-1 أمام فياريال في الدوري الإسباني، مما جعله يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر في نفس العدد من المباريات (16)، يتنافس لوس بلانكوس على أربع جبهات في الوقت الحالي، حيث سيواجه فياريال في دور الـ16 من بطولة كأس الملك في 19 يناير، بينما يستأنف مشواره في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، حيث يسافر الفريق إلى ليفربول لمباراة الذهاب. من آخر 16 علاقة لهم، كأس السوبر الإسباني ليس منافسة ذات أولوية، لكن المباراة أصبحت بلا شك أكثر أهمية بسبب وجود برشلونة في النهائي، وفوز حاملي الكأس سيعادلهم مع برشلونة في 13 انتصارا في هذه البطولة بالذات، سجل برشلونة انتصارا مبهرا 1-0 على أتلتيكو مدريد في الدوري نهاية الأسبوع الماضي، بينما لم يخسر في جميع المسابقات منذ الخسارة 3-0 أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا نهاية أكتوبر، مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت، لن يكون هناك دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للقميص الكتالوني في النصف الثاني من الموسم، لكنهم سيخوضون جولة خروج المغلوب في الدوري الأوروبي ذهابًا وإيابًا ضد مانشستر يونايتد الشهر المقبل، وتغلب ريال مدريد بالفعل على برشلونة هذا الموسم، مسجلا انتصارا 3-1 عندما التقى الفريقان في برنابيو في الدوري منتصف أكتوبر، وطالب برشلونة أيضا بركلات الترجيح للتقدم للنهائي، حيث فاز فريق تشافي 4-2 في ركلات الترجيح ضد ريال بيتيس بعد أن تعادل الفريقان 2-2 في نهاية الوقت الإضافي، تقدم الفريق الكتالوني مرتين عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي، لكن ريال بيتيس رد من خلال نبيل فكر ولورين مورون قبل أن يتعرض للهزيمة في النهاية بركلات الترجيح، مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت

مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الأن، برشلونة هو أنجح فريق في هذه البطولة، لكنهم لم يرفعوا الكأس منذ 2018، وخسروا في نهائي كأس السوبر الإسباني 2020-21 أمام أتليتيك بلباو.مثل ريال مدريد، يعتقد فريق تشافي أن لديهم سمكة أكبر ليقليها هذا الموسم، حيث لا يزالون أيضًا في كوبا ديل ري، ويستعدون لمواجهة سبتة في دور الـ16 الأسبوع المقبل، بينما كما ذكرنا، فإن بلاوجرانا لديه ثلاثة: نقطة الصدارة على ريال مدريد في صدارة الدوري الاسباني، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت.

ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت

ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت، من المتوقع أن يبدأ فريق ريال مدريد بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا.الدفاع: إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجر – ناتشو – لوكاس فاسكيز، في خط الوسط: توني كروس – فيديريكو فالفيردي – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس – إدواردو كامافينجا، في خط الهجوم: كريم بنزيما، بينما من المتوقع أن يبدأ فريق برشلونة بتشكيل مكون من الآتي: حراسة المرمى: تير شتيجن، خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – رونالدو اراوخو – جيوليس كوندي – جوردي ألبا، خط الوسط: جافي – دي يونج – بيدري، خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – عثمان ديمبلي، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة SSC SPORTS

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة SSC SPORTS، تذاع مواجهة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر عبر قناة SSC SPORTS HD 1 في تمام الساعة:

10:00 مساءًا بتوقيت السعودية.

9:00 مساءًا بتوقيت مصر.

10:00 مساءًا بتوقيت فلسطين.

10:00 مساءًا بتوقيت الأردن.

10:00 مساءًا بتوقيت سوريا.

10:00 مساءًا بتوقيت لبنان.

10:00 مساءًا بتوقيت العراق.

9:00 مساءًا بتوقيت السودان.

10:00 مساءًا بتوقيت اليمن.

9:00 مساءًا بتوقيت ليبيا.

8:00 مساءًا بتوقيت تونس.

8:00 مساءًا بتوقيت الجزائر.

7:00 مساءًا بتوقيت المغرب.

11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

10:00 مساءًا بتوقيت البحرين.

11:00 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

10:00 مساءًا بتوقيت الكويت.

10:00 مساءًا بتوقيت قطر.

7:00 مساءًا بتوقيت موريتانيا.

مساءًا بتوقيت جزر القمر.

7:00 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

لعبة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

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ساعتين فقط تفصلنا عن ضربة البداية لأحداث الشوط الأول من المباراة المنتظرة بين المباراة المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد يلا شوت حيث لم يعلن كلا الطرفين عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة اليوم الهامة حتي الأن ولاكن سوف نوافيكم بكافة المستجدات والتشكيل الرسمي فور نزوله، ترقبوا معنا الدقائق القادمة لمعرفة كل جديد بخصوص مواجهة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت.

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، إدير ميليتاو، كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، فالفيردي.