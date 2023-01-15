مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت كأس السوبر الاسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مساء اليوم الأحد 15 يناير 2023، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2022-2023.

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يخوض فريق برشلونة نهائي كأس السوبر الإسباني بنسخته الجديدة لأول مرة في تاريخه ؛ منذ تعديل النظام في 2019-2020، وصل إلى النهائي مرة واحدة فقط في نسخة 2021 وخسر اللقب أمام أتلتيك بيلباو بعد أن فاز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين. نهائي البطولة بعد فوزه بركلات الترجيح على منافسه ريال بيتيس الذي قدم مباراة جيدة وكانت مباراة للكتلتين في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. برشلونة، البطل الأكثر تتويجا في التاريخ، يدافع عن صدارة القائمة التي يمتلكها بـ13 لقبا، بينما يقترب منه الريال صاحب 12 لقبا. اللقب والليلة، إذا رفعت الكأس، يعادل عدد منافسيه، برشلونةمواجهة الليلة ستكون مهمة لتشافي مدرب الفريق الساعي للحفاظ على وظيفته داخل قلعة كامب نو، والتي أصبحت مشبوهة في ظل الأداء الضعيف الذي أظهره الفريق في الآونة الأخيرة وتسبب في خروجه من دوري الأبطال. المجموعات للعام الثاني على التوالي، وبالتالي أصبح اليمامة الأزرق يطالب بالفوز بلقب السوبر، من الاستمرار في قيادة الفريق الكتالوني، والتأكيد على أن المشروع يسير على الطريق الصحيح.

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من ناحية أخرى، يبحث فريق ريال مدريد عن معادلة للرقم المسجل باسم برشلونة باعتباره اللقب الأكثر تتويجًا في التاريخ بـ13 رقمًا، فيما يمتلك الملكي 12 لقبًا. نجح ريال مدريد في التأهل إلى النهائي بعد إقصاء فالنسيا من دور نصف النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح. لم تكن المباراتان الأخيرتان مقنعين على الإطلاق، حيث نجح في التغلب على خصمه فالنسيا، على الرغم من تقديم الأخير أداء أفضل، إلا أن البلجيكي اللامع تيبوت كورتوا كان هو المنقذ كعادته مع الفريق.في النهاية، تظل مواجهات الكلاسيكو غير متوقعة، حيث يقدم الفريقان أداءً بائسًا في المباريات الأخيرة، لكن تجارب لاعبي الميرينج أكبر من منافسيهم برشلونة، الذي يسعى للحصول على اللقب الرابع عشر ويوسع الفارق مع وصيفه.، ريال مدريد. وفي نسخة السوبر الموسم الماضي، التقت بخصمها برشلونة في نصف النهائي ونجحت. في تحقيق فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخرج الكتالونيون من المربع الذهبي رغم تقديمهم أداء جيدًا، قبل أن يسافر ريال مدريد إلى السعودية، التقى فياريال في الدوري وخسر بهدفين مقابل هدف واحد. تعديل نظام البطولة نجح ريال مدريد في تحقيق اللقب مرتين من أصل 3، فيما ذهبت الكأس الثالثة وما قبل الأخيرة لأتلتيك بيلباو، الذي توج باللقب على حساب منافسه برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد نظيره برشلونة في الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم الموسم الجاري مساء اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة السابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

حصلت مجموعة قنوات Ssc Sport السعودية على حقوق بث مباريات السوبر الإسباني بشكل حصري عبر شاشاتها داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واختارت قناة Ssc Sport 1HD بتعليق فهد العتيبي لنقل المباراة، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر موقعنا كورة لايف من خلال بث مباشر بمجرد انطلاق المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

لمتابعة اللقاء عبر شاشة التلفزيون يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على القمر الصناعي بدر سات تحت تردد 12380 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي.