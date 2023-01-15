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المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج يعقد ندوة بمقر جامعة الدول العربية

عربي ودولي
بوابة الفجر

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مركز المُسلم للدعم الاجتماعي والاندماج، ندوة مُشتركة حول "التحديات التي تواجه الأسرة العربية المهاجرة: مقاربة ثقافية – كندا نموذجًا"، بمقر جامعة الدولة العربية يومي 17 و18 يناير 2023.

وتسعى هذه الندوة إلى منح فرص النقاش حول التحديات التي تواجه الأسرة العربية المقيمة في كندا وهي أيضًا فرصة لتطوير طرق الدعم، خاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال وإهمالهم.

وسيتم خلال الندوة الكشف أهم فرص التعاون المستقبلية بين جامعة الدول العربية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الكندية في مجال دعم الأسر العربية المهاجرة إلى كندا وسبل تعزيز روابطها بجذورها الثقافية.

يُشارك في الندوة الدكتور محمد باعبيد المؤسس والمدير التنفيذي لمركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج الذي يتخذ من كندا مقرًا له، والمستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني في الامانة العامة لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء ابوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وعدد من الشخصيات العربية والكندية.

منظمات المجتمع المدني المؤسسات الحكومية المجتمع المدني العنف الأسري جامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة السفيرة هيفاء أبوغزالة الشخصيات العربية عنف الاسر

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