بث مباشر "الشوط الأول" first half.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

بث مباشر، يلا شوت، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في صدارة مباريات اليوم الأحد 15 يناير 2023، في نهائي نسخة 2022 من كأس السوبر الإسباني.

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الكلاسيكو، وستبدأ المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم الرابع على التوالي منذ نسخة 2019 بنظام التجميع بعد حصول السعودية على حق استضافة الكأس.

تأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد تغلبه على فالنسيا في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، الأربعاء 11 يناير 2023، بركلات الترجيح.

من ناحية أخرى، رشح برشلونة بعد فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 2/4 في نصف النهائي الآخر، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، حتى انطلق النادي الكتالوني لمواجهة ريال. مدريد في المباراة النهائية.

ينقل كلاسيكو الأرض المرتقب على مجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية SSC صاحبة الحقوق الحصرية لنقل البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوج ريال مدريد بنسخة 2019 في السعودية، وفاز أتلتيك بلباو بنسخة 2020 التي أقيمت يناير 2021 في مدينة إشبيلية بسبب تداعيات فيروس كورونا، أما نسخة 2021 فقد عادت إلى الأراضي السعودية وتوج بها ريال مدريد يناير عام 2022.

ريال مدريد – برشلونة

نهائي كأس السوبر الاسباني 2022

ملعب الملك فهد الدولي – الرياض – السعودية

تنطلق الساعة 19:00 GMT

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم: تيبو كورتوا، داني كارفخال، ايدير ميليتاو، انطونيو روديجير، ناتشو فرنانديز.توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم: تير شتيجن، رونالد أراوخو، جوليس كوندي، اندرياس كريستينسن، جوردي ألبا.سيرخيو بوسكيتس، بيدري جونزاليس، جافي، عثمان ديمبيلي، انسو فاتي، روبرت ليفاندوفسكي.

بطاقة المباراة

المباراة: ريال مدريد ضد برشلونة.

المناسبة: كأس السوبر الأسباني، الجولة النهائي.

الموعد: اليوم الأحد 15 يناير 2023 الساعة 21:00 م

الملعب: ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

القنوات الناقلة: بي ان سبورتس beIN Sports