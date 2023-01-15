بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس إسبانيا اليوم

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني بث مباشر

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره نادي ريال مدريد الليلة علي ستاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية، لتحديد بطل السوبر الإسباني.

وتأهل الريال وبرشلونة لمواجهة الليلة بسيناريو مشابه، بعد أن تعادل البارسا مع ريال بيتيس بهدفين في نصف النهائي، قبل أن تنحاز ركلات الترجيح للفريق الكتالوني، كما أطاح الريال بفالنسيا أيضًا من خلال الترجيح، إثر انتهاء مباراتهما بالتعادل بهدف.

ومن المنتظر أن تشهد موقعة الليلة صراعًا مثيرًا علي اللقب المرموق، لكون تشافي هيرنانديز والإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، مدربي البارسا والريال سيدفعان بقوتهما الضاربة.

ومن المنتظر أن يتسلح تشافي بالحارس تير شتيجن وروبيرتو وكوندي وأورخو وجوردي إلبا في خط الدفاع، وجافي ودي يونج وبيدري في الوسط، مع ماكينتي الأهداف روبرت ليفاندوفسكي وديمبلي في خط الهجوم.

ولن تكون أسلحة الريال التي من المنتظر أن يعتمد عليها أنشيلوتي أقل فتكا من نظيرتها الكتالونية، لكون مدرب الملكي يعتمد على الحارس كورتوا، وفي الدفاع علي مجموعة من العناصر علي أعلي مستوي خاصة كارفاجال وميليتاو وروديجر، كما أن خط وسط الريال يعتبر من أقوي الخطوط في العالم حاليا في ظل وجود لوكا مودريتش وتوني كروس وفالفيردي، بجانب الفرنسي المبدع كريم بنزيما يعتبر أحد أهم الأسلحة التهديفية التي يعتمد عليها كارلو.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

ويقدم موقع الفجر بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، الموافق 15 يناير 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.