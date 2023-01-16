نصائح ثمينة لمواليد برج القوس 16 يناير 2023

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.



ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم 16 ناير 2023 توقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.



ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج 2022.

برج القوس:

أنت بحاجة في هذه الفترة إلى من يسمعك، فالكثير من الغضب والكلام في داخلك وإذا لم تخرجه ستشعر بالضيق الشديد، كل ما تريده أن يسمعك الآخرون دون أي تعليق.

انت بحاجة لاخراج غضبك ليس اكثر، يجب ان تصبح اكثر دبلوماسية وليونة في التعامل مع الآخرين، التشبث بالرأي أمر غير صحي