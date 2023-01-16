عاجل.. الأرصاد تحذر المواطنين.. وتعلن بالخرائط سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الاثنين، مشيرةً إلى أن البلاد ستشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا وانخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء

كما توقع الخبراء، أن يكون الطقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار حسب الخرائط

أما بالنسبة للوضع الأن تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مطروح ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومن المتوقع أن تمتد لباقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار حسب الخرائط

أماكن سقوط الأمطار حسب الخرائط

أماكن سقوط الأمطار حسب الخرائط