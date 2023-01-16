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معلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

يبحث جماهير وعشاق الكرة المصرية، عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة للمباراة.


ويستعد لاعبي القلعة البيضاء، لمواجهة نظيره الأزرق السماوي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم الماضي.


موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر


ويستعد أبناء ميت عقبة لضرب موعدًا ناريًا مع نظيره نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، الموافق 16 من شهر يناير الجاري، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

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تشكيل الزمالك المتوقع ضد بيراميدز اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس مصر

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مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر.. تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد لمتابعة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر


وتذاع أحداث مباراة الزمالك ضد نظيره بيراميدز على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.


معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز


وأسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة الزمالك ضد بيراميدز، إلى مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى.
 

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