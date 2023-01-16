تفاصيل انهيار عقار بشارع المدير في المنصورة (صور)

شهد شارع المدير التابع لحي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية، انهيار عقار دون خسائر في الأرواح.

وبالفحص تبين أن العقار الذي تعرض للانهيار خالٍ من السكان وصادر له قرار إزالة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بانهيار عقار خالي من السكان بنطاق حي غرب المنصورة.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، ومسئولي حي غرب المنصورة، وتبين أن العقار خالي من السكان، وصادر له قرار إزالة لم ينفذ، وتبين انهيار جزء منه بالشارع.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وتبين أنه لا يوجد غاز بالعقار، وتم فصل باقي المرافق عنه، وجاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.