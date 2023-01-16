حقيقة اعتزال جورج وسوف الفن

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزال "سلطان الطرب" حزنًا على وفاة نجله وديع.

وخرج الإعلامي اللبناني نيشان، عن صمته ونفى تماما وهو صديق مقرّب من العائلة، ما أشيع خلال الساعات الماضية.

تصريحات نيشان

وقال في تصريحات صحافية، إن وسوف لم يبلغه بخبر اعتزاله الغناء حزنا على وفاة نجله، موضحًا أنه لو أراد لاعتزل بسبب أزمته الصحية.





فاجعة وفاة وديع جورج وسوف

يذكر أن الوسط الفني السوري والعربي، كان فجع قبل أيام، بخبر وفاة وديع وسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف، إثر تداعيات جراحة في المعدة.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها.

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزنًا بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

آخر ظهور فني لجورج وسوف

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب "روحي يا نسمة" حفلًا موسيقيًا ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.