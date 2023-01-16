أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم الإثنين 16-1-2023

في بداية تعاملات البنوك اليوم الإثنين، استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه بشكل ملحوظ بعد أن تراجعت بنحو 175 قرشًا نهاية الأسبوع الماضي، ليسجل سعر الدولار الأن في البنك الأهلي وبنك مصر نحو 29.50 جنيه للشراء.

و حقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.60 جنيه للشراء و30.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي إلى نحو 30.66 جنيه للشراء 30.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 29.50 جنيه للشراء و29.55جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 29.55 جنيه للشراء 29.65 جنيه للبيع.

لامس سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.22 جنيه للشراء و30.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك



أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك الأهلي المصري (NBE): 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك مصر(banque misr): 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنك القاهرة (banque du caire): 29.50 جنيه للشراء و29.55 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى البنك التجاري الدولي(CIB): 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك المصرف المتحد(the ubeg): 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فى بنك سايب (SAIB): 29.55 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك إتش اس بي سي (HSBC): 29.50 جنيه للبيع و29.60 جنيه للشراء

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري(EALB): 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامى: 30.66 جنيه للشراء و30.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر إيران للتنمية: 29.60 جنيه للشراء 29.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي: 29.55 جنيه للشراء 29.65 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية: 29.55 جنيه للشراء 29.65 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك بلوم مصر 29.50 جنيه للشراء 29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول 30.60 جنيه للشراء 30.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتى (بيريوس) 30.60 جنيه للشراء و30.70 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك العربى الأفريقي 29.50 جنيه و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك البركة 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى المتحد 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك المشرق 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلى اليوناني 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.

أخر تحديث | سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الإمارات دبي 29.50 جنيه للشراء و29.60 جنيه للبيع.