موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل

تشهد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر اهتماما بحثيا كبيرا، لما تتمتع به تلك المقابلة من قوة كبيرة وإثارة، ولا سيما مواجهة اليوم التي لا قبل القسمة على اثنين ولن سمح إلا بفوز أحد الفريقين.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز

ويترقب عشاق المارد الأبيض والبلوز مباراة الزمالك ضد بيراميدز التي تنطلق مساء اليوم في الدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر العريقة، وسط آمال من المشاهدين بمابعة مباراة قوية وإن كانت الجماهيرية للفارس الأبيض.

وتستعرض بوابة الفجر لقرائها ومتابعيها الكرام كل ما يخص مواجهة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في السطور التالية:

موعد مباراة مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

وتنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين الموافق الـ16 من يناير 2023، بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في عدد من الدول العربية

وتُلعب مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر في السابعة مساء اليوم في دول اليمنم وقطر والسعودية، كما ستلعب في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، لما تشهده تلك الدول من وجود مشعجين لأبناء ميت عقبة.

تشكيل مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر

أولًا: تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

من المتوقع أن يخوض البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك مباراته أمام بيراميدز بتشكيل مكون من:

عواد في حراسة المرمى.

الدفاع: محمد عبدالشافي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي.

الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- أحمد مصطفى زيزو - مصطفى شلبي.

الهجوم: سيف الجزيري.

ثانيًا: تشكيل بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر

ويتوقع أن يخوض المدرب المخضرم البرتغالي باتشيكو مباراته أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر بتشكيل مكون:

أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم في نصف نهائي كأس مصر "ترددات"

أعلنت مموعة قنوات أون ايم سبتورت عن نقل مباراة الزمالك ضد بيراميدز مساء اليوم الاثنين، التي ستلعب على أرضية استاد القاهرة الدولي في السادسة مساء، عبر فضائيتها حيث تمتلك حقوق البث لبطولات المحلية.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي الكأس

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

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