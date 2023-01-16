محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلًا رمضان 2023"، الذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة سنورس.

وزارة التموين

جاء ذلك بحضور المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وممثلين عن الغرفة التجارية بالفيوم.

السلع الغذائية

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، ومنع تخزين واحتكار السلع، لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.

معارض

وأشار "الأنصاري" إلى أهمية تنظيم مثل هذه المعارض، لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.

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