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عاجل.. البنك الأهلي وبنك مصر يكشفان موعد إلغاء الشهادات ذات العائد السنوي 25%

الاقتصاد
البنك الأهلي ومصر
البنك الأهلي ومصر

كشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن اعتزام البنك وقف اصدار شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% بعد أن حققت الهدف المنشود منها، خلال أيام سيتم وبحد اقصي نهاية هذا الشهر.

وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري،  إن الشهادات البلاتينية السنوية حققت المستهدف منها، ويتم دراسة إيقاف اتاحة الشهادتين خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى أن أن رصيد شهادات الـ22.5% شهريًا و25٪ عند الاستحقاق قارب من حدود الـ 200 مليار جنيه.

وأضاف أبو الفتوح، أنه تم تنفيذ 60٪ من حصيلة شهادات الادخار الجديدة بالبنك الأهلي المصري عن طريق القنوات البديلة (الأهلى نت والأهلى موبيل ومركز الاتصال).

 

وسبق أن أعلن  كلا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري ثالث أكبر خفض في قيمة الجنيه مقابل الدولار الذي ارتفع سعره في السوق الرسمية إلى مستويات تتجاوز 27 جنيهًا.

بلغ حجم مبيعات الشهادة “البلاتينية” الجديدة خلال ثلاث أيام بلغ 91 مليار جنيه أي ما يعادل  (3.3 مليار دولار)، وأن الهدف من طرح شهادة بعائد 25% معالجة التضخم والدولرة.

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن رصيد الشهادات البلاتينية ذات العائد 25% لمدة سنة بلغ 60 مليار جنيه، وتم تنفيذ أكثر من 70% منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال).

وأوضح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن أنه تم تحصيل 24 مليار جنيه خلال يومين فقط، بعد الإعلان عن شهادات بنك مصر والبنك الأهلي بفائدة 25%، مؤكدًا أن البنكين سيتحملان التكاليف العالية للشهادات الجديدة، كما أنهما سيتحملان انخفاض الأرباح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، ولن يرفعا أسعار الاقتراض.

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