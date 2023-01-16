ads

جدول مباريات اليوم الأثنين 16/ 1/ 2023 والقنوات الناقلة

منوعات
جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم الاثنين الموافق الـ16 من يناير 2023، إقامة العديد من المباريات المهمة، في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، على رأسها مباراة نصف نهائي كأس مصر التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز، إلى جانب مواجهات "خليجي 25".

جدول مباريات اليوم

كما يتضمن جدول مباريات اليوم مباريات مثيرة في بطولتي الدوري الإيطالي "كالتشيو" إلى جانب مواجهة الدوري الإسباني التي تجمع بين قادش وإلتشي، وهو ما يجعل عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي مختلف البطولات يبحثون عن المواعيد والقنوات الناقلة.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الاثنين 16/1/2023 والقنوات الناقلة في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم مباريات كأس خليجى 25 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق ضد قطر في خليجي 25

العراق ضد قطر - الساعة 3:15 عصرا على قناة KSA Sports 1 HD

موعد مباراة البحرين وعمان في خليجي 25

البحرين ضد عمان - الساعة 7:15 مساء على قناة KSA Sports 1 HD

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قادش ضد إلتشي - الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي ضد سامبدوريا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يخوض الزمالك مواجهة نارية أمام نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر بالسادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، والتي تذاع عبر قناة on time sports.

 

جدول مباريات اليوم جدول مباريات اليوم الإثنين مباريات اليوم مباريات اليوم الاثنين موعد مباريات اليوم مباريات اليوم كأس مصر مباريات اليوم خليجي 25

مواد متعلقة

بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس

الأكثر قراءة

عاجل.. تشكيل العراق الرسمي لمواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 25

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك |تحديث مستمر

عاجل.. البنك الأهلي وبنك مصر يكشفان موعد إلغاء الشهادات ذات العائد السنوي 25%

انطلقت الآن بث مباشر.. Yalla Shoot HD يلا شوت مباراة برشلونة وريال مدريد || رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونه بث مباشر بجودات متعددة real goal

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت.. live yalla shoot مشاهدة مباراة مدريد وبرشلونة اليوم رابط تويتر

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس إسبانيا اليوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت كأس السوبر الاسباني

بث مباشر الآن.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني Real Madrid vs Barcelona live stream