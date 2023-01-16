جدول مباريات اليوم الأثنين 16/ 1/ 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم الاثنين الموافق الـ16 من يناير 2023، إقامة العديد من المباريات المهمة، في مختلف المسابقات المحلية والعالمية، على رأسها مباراة نصف نهائي كأس مصر التي تجمع بين الزمالك وبيراميدز، إلى جانب مواجهات "خليجي 25".

جدول مباريات اليوم

كما يتضمن جدول مباريات اليوم مباريات مثيرة في بطولتي الدوري الإيطالي "كالتشيو" إلى جانب مواجهة الدوري الإسباني التي تجمع بين قادش وإلتشي، وهو ما يجعل عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي مختلف البطولات يبحثون عن المواعيد والقنوات الناقلة.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الاثنين 16/1/2023 والقنوات الناقلة في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم مباريات كأس خليجى 25 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق ضد قطر في خليجي 25

العراق ضد قطر - الساعة 3:15 عصرا على قناة KSA Sports 1 HD

موعد مباراة البحرين وعمان في خليجي 25

البحرين ضد عمان - الساعة 7:15 مساء على قناة KSA Sports 1 HD

جدول مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قادش ضد إلتشي - الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

جدول مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي ضد سامبدوريا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يخوض الزمالك مواجهة نارية أمام نظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر بالسادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت السعودية، على أرضية استاد القاهرة الدولي، والتي تذاع عبر قناة on time sports.