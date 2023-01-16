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"الفجر" يقدم الخطوات والمستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

يهتم الكثير من المواطنين بمعاش تكافل وكرامة الذي توفره الدولة للكثير من الأسر والأفراد لإعانتهم على مواجهة أعباء المعيشة، وللحصول على معاش تكافل وكرامة يجب توافر عدد من الشروط والأوراق.

ويقدم موقع “الفجر” كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

 

 

المستندات المطلوبة


1- صورة بطاقة الرقم القومي ساریة للزوج والزوجة
2- صور شهادات المیلاد للأبناء
3- صورة قسيمة الزواج
4- صورة شهادة الوفاة في حالة وفاة أحد الزوجين
5- صورة قسيمة الطلاق في حالة انفصال الزوجين
6- آخر 3 إیصالات كهرباء
7- تقرر فحص طبي صادر من القومسیون الطبي في حالة العجزأو الإعاقة
شروط الحصول على الخدمة
 

تكافل وكرامة لهذه الفئات 


• لكل أسرة فقيرة ليس لها دخل ثابت أو معاش ضمانى أو معاش تأميني
• الأطفال في سن 0:18
• متابعة الحالة الصحیة للأم والأطفال
• التزام الأطفال الذين في التعليم بنسبة حضور ٨٠%
•أسر المجند: الأسرة التى يعولها المجند أو يشارك فى إعالتها سواء زوجته وأولاده القصر أو والديه وأخوته.

• المسن أو المسنة: الذين بلغ سنهم 65 سنة فأكثر.
• الطفل المعاق: وهو من بلغ عمره أقل من 18 سنة.
•العاجز: البالغ من العمر 18 سنة فأكثر ويعجز عن العمل أو الكسب لأسباب صحية
•المريض: وهو المصاب بمرض مزمن مستعصي أدى إلى إعاقة أو عجز
• عدم امتلاكه عقارات
• احتساب الحالة الاقتصادية للمستحق طبقا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة
• عدم امتلاكه حيازات أو سيارة

شروط تكافل وكرامة


• ألا يدرس أحد أبنائه في مدارس خاصة أو لغات
•لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج
•عدم حصوله على معاش تأميني
•عدم حصوله على مساعدة الضمان الاجتماعي


إجراءات طالب الخدمة


خطوة 1: تقديم المستندات المطلوبة إلى الوحدة الاجتماعية التي يتبعها محل السكن
خطوة 2: استلام البطاقة
إجراءات الجهة المقدمة للخدمة
خطوة 1: بحث الحالة ميدانیًا
خطوة 2: تسجیل الحالة على التابلت
خطوة 3: استخراج الكارت في حالة الاستحقاق وتسليمه للمواطن من الوحدة (بالنسبة لمعاش تكافل تصدر البطاقة باسم الأم)
خطوة 4: الصرف من مكاتب البرید في المواعید المحددة

معاش تكافل وكرامة الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة 2023

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