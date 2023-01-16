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عاجل.. رفع سعر استبدال شريحة الجيل الرابع "4G".. وإعفاء فئة محددة من الزيادة الجديدة

الاقتصاد
شركات المحمول
شركات المحمول

قامت شركات المحمول برفع  رسوم تغيير شريحة الجيل الرابع 4G للمحمول، مع اعفاء استبدال شريحة المحمول الجيل الثالث “3G” لتصبح “جيل رابع ”4G" من الزيادة الجديدة لتشجيع المستخدمين على التحول لتقنيات الجيل الرابع.

وأوضحت مصادر بشركات المحمول في تصريحات صحفية إنه تم رفع رسوم تغيير شريحة الجيل الرابع 4G للمحمول لتصبح قيمتها 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات.

ويتم تغيير شريحة الهاتف المحمول  في حالة تلفها أو فقدها، بشرط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم المستخدم نفسه بموجب بطاقة الرقم القومي، وتم التغيير من خلال أي فرع للشركة التابع لها العميل.

وبلغت الأسعار الرسمية لخطوط المحمول بين 80 و85 جنيهًا، منهم 61 جنيهًا ضرائب ورسم تنمية، ويتم شراء الخطوط من خلال الفروع الخاصة بمشغلي خدمات المحمول.

يأتى ذلك بعد كشف شركات المحمول عن زيادة تكلفة التشغيل بنحو 40 % خلال الفترة الأخيرة، ومطالبتها بزيادة أسعار الخدمات وتقديم الطلب رسميًا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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