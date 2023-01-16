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pyramids live بث مباشر الزمالك وبيراميدز جول العرب Goal Alarab || مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الزمالك رابط On Time Sport

الفجر الرياضي
بث مباشر الزمالك
بث مباشر الزمالك وبيراميدز

pyramids live بث مباشر الزمالك وبيراميدز جول العرب Goal Alarab || مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الزمالك رابط On Time Sport

pyramids live بث مباشر الزمالك وبيراميدز جول العرب Goal Alarab || مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الزمالك رابط On Time Sport

يقدم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة نادي الزمالك أمام نظيره نادي بيراميدز في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره نادي سموحة في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الفريقان اليوم الاثنين الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر لنسخة العام الحالي، بعد أن عبر من الدور ربع النهائي من المسابقة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

لحظة بلحظة دون تقطيع مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباريات الدور نصف نهائي كأس مصر يوم 16 يناير الحالي عبر قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت:-

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 10853

معامل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 31 نقطة

2- فيوتشر 27 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- بيراميدز 24 نقطة

5- المقاولون العرب 21 نقطة

6- غزل المحلة 21 نقطة

7- الاتحاد السكندري 19 نقطة

8- المصري 18 نقطة

9- أسوان 17 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

11- فاركو 13 نقطة

12- سموحة 13 نقطة

13- طلائع الجيش 13 نقطة

14- البنك الأهلي 12 نقطة

15- حرس الحدود 11 نقطة

16- الداخلية 10 نقاط

17- إنبي 10 نقاط

18- الإسماعيلي 7 نقاط.

لمشاهدة المباراة جودة عالية HD من هنا

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