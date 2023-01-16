نتيجة وأهداف مباراة العراق ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 تريد الجماهير معرفتها، حيث انتت مباراة العراضد ضد قطر الليوم بتأهل المنتخب العراقي لنهائي كأس الخليج العربي 2023.

وفيما يلي نستعر معكم تفاصيل نتيجة وأهداف مباراة العراق ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، بالإضافة إلى موعد مباراة البحرين وعمان، حيث سيتأهل الفائز لنهائي البطولة لمواجهة المنتخب العراقي.

نتيجة وأهداف مباراة العراق ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023

وعن نتيجة وأهداف مباراة العراق ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، انتهت مباراة العراق وقطر بفوز المنتخب العراقي بـ نتيجة 2-1 اهداف في المباراة التي اقيمت على ملعب جذع النخلة لحساب نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023 خليجي 25 وبهذا الفوز يتأهل منتخب العراق إلى نهائي خليجي 25 وسيلاقي الفائز من مباراة البحرين وعمان التي ستقام بعد قليل على ارضية ملعب الميناء في استاد البصرة.

وقد جاءت اهداف العراق عن طريق كلًا من إبراهيم بايش في الدقيقة 19 وأيمن حسين في الدقيقة 43، اما هدف قطر الوحيد فقد جاء عن طريق عمرو عبدالفتاح علي سراج في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

نتيجة مباراة العراق وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023

وعن نتيجة مباراة العراق وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، تأهل أسود الرافدين لنصف النهائي على رأس المجموعة الأولى، بينما تمكن العنابي القطري من العبور كوصيف للمجموعة الثانية ليحتضن ملعب البصرة الدولي مباراة اليوم تحت أنظار عشرات الآلاف من الجماهير، ويعول مدرب العراق خيسوس كاساس على عناصره الأساسية منذ بداية البطولة بعدما أراح بعضهم في المباراة السابقة أمام اليمن التي انتهت بفوز المنتخب العراقي بخمسة اهداف نظيفة بختام دور المجموعات.

ويتفوق المنتخب العراقي على العنابي في مباريات بطولة الخليج العربي حيث تواجها 11 مرة، تمكن العراق من الفوز في 6 مواجهات مقابل انتصار وحيد لمنتخب قطر، و4 تعادلات.

ولم يسبق لمنتخب قطر ان تغلب على المنتخب العراقي في بطولات الخليج منذ 39 عاما، علما بأن أول مباراة بينهما كانت في خليجي 4 بالدوحة عام 1976، وانتهى بالتعادل السلبي دون اهداف.

تشكيل منتخب العراق ضد قطر

حراسة المرمى: جلال حسن.

الدفاع: علي فائز - الآي فاضل - مصطفى ناظم - ضرغام إسماعيل.

الوسط: محمد علي عبود - إبراهيم بايش - أمجد عطوان - حسين علي - أمير العماري.

الهجوم: أيمن حسين.

تشكيل منتخب قطر ضد العراق

حراسة المرمى: مشعل برشم.

الدفاع: طارق سليمان - همام أحمد - جاسم جابر - اسماعيل محمد.

الوسط: عاصم ماديبو - علي أسد - عبد الوهاب - خالد مزيد.

الهجوم: سراج - أحمد علاء الدين.

موعد مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25

وعن موعد مباراة البحرين وعمان في نصف نهائي خليجي 25، ستقام اليوم في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة.