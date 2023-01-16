أماكن معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات.. تخفيضات كبيرة على السلع الأساسية

أماكن معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات يريد المواطنين معرفتها، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير افتتاح معارض أهلا رمضان 2023 منذ بداية يناير الجاري، وعرض السلع الأساسية بتخفيضات للمواطنين.

وافتتحت وزارة التموين عدد من معارض أهلا رمضان خلال الفترة الشهر الجاري، وكان أخرها افتتاح معرض أهلا رمضان في الجيزة بشارع فيصل، وفيما يلي نستعرض معكم أماكن معارض أهلا رمضان في كافة المحافظات.

أماكن معارض أهلًا رمضان في كافة المحافظات

وعن أماكن معارض أهلا رمضان، تم طرح وتوفير السلع الأساسية في معارض أهلًا رمضان، أمام المواطنين في العديد من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية منها، وجاءت أماكن معارض أهلًا رمضان في المحافظات على النحور التالي:

أمكان أهلا رمضان في القاهرة والتي تتوفر في أحياء: “السيدة زينب، ميدان زينهم، منطقة المواردي، حي مصر القديمة بمنطقة أثر النبي، خارجة الشيخ مبارك، عين الصيرة، حي المقطم ميدان النافورة، الهضبة الوسطة، ومنقطة السبعين فدان”.

أماكن معارض أهلا رمضان في الإسكندرية وتتوفر في مناطق: “حي الأزاريطة، حي العاطرين، حي الجمرك، حي المنشية”.

أماكن معارض أهلا رمضان في كفر الشيخ متوفر في: “مدينة بلطيم بجوار الموقف العمومي، وسط مدينة دسوق بجوار حديقة الأسرة والطفولة”.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة المنيا موجودة في: “مناطق مركز ملوي، على شارع العرفان، مركز أبو قرقاص، معرض في شارع العباسيري”.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية موجودة في: “شارع فريد في بنها، معرض شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة”.

أماكن معارض أهلا رمضان في المنوفية: “مسجد سيدي خميس، مديرية غرب شبين الكوم”.

أماكن معارض أهلا رمضان في الشرقية موجودة في: “فاقوس بجوار الهابي لاند، قرية الخطارة بجوار كوبري الخطارة، ميدان عرابي بالزقازيق”.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023

تستقبل معارض أهلا رمضان المواطنين اليوم الإثنين في العديد من المحافظات، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب طرح وزارة التموين السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، وصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير الجاري، والدفعة الخامسة من الدعم الاتثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

تنتشر معارض أهلًا رمضان في عدد من قرى ونجوع محافظات مصر، وقد وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمديريات التموين بنشر تلك المعارض إلى جانب المنافذ المتنقلة بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلًا رمضان.

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض أهلًا رمضان، تعرض السلع الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 25% إلى 30%، إلى جانب استمرار الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات تموين شهر يناير الجاري مع استمرار الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.