احتفل محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الاثنين الموافق 16 يناير، بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار، وزين رسم لوجه الفنانة كريمة مختار واجهة جوجل في صفحته في الدول العربية، وخلفها ستارة تركز إلى المسرح الذي تركت فيه الراحلة بصمات لا تنسى.

وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل احتفال جوجل بذكرى ميلاد الفنانة كريمة مختار، كذلك نبذة عن حياتها وأبرز أعمالها الفنية.

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار

وعن تفاصيل جوجل يحتفي بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كريمة مختار، وكان هناك رسم تلفزيون يُظهر أما تحمل رضيعا وحولها أطفال صغار، في إشارة إلى الدور الذي أتقنته الراحلة في السينما والمسرح.

وعند النقر على الاسم، يحيل جوجل المستخدمين إلى صفحة تعرف الجمهور بالفنانة الراحلة كريمة مختار.

وولدت كريمة مختار في ساحل سليم بمحافظة أسيوط، جنوبي مصر، في 16 من يناير عام 1934، واسمها الحقيقي عطيات محمد البدري.

وقال جوجل إنه يحتفي بالذكرى الـ89 لميلادها هذا اليوم، واصفا إياها بـ "أم السينما المصرية"، إذ اشتهرت بتجسيد شخصية الأم بعمق وبساطة.

وفي البداية، كان والدا الفناة الراحلة يرفضان دخولها مجال التمثيل، لكنها صممت على تحقيق حلمها في "الشاشة الفضية".

وتخرجت كريمة مختار في المعهد العالي لفنون الدراما بشهادة البكالوريوس في المسرح.

وبعد أداء طبيعي وغير مصطنع طغت عليه الكاريزما، نجحت مختار في البرنامج الإذاعي المخصص للأطفال "بابا شارو"، وفتح هذا العمل الباب أمامها لدخول السينما، إذ شاركت في فيلمها الأول "ثمن الحرية" عام 1967.

وفي عام 1974، وصلت كريمة مختار إلى دور البطولة في فيلم "الحفيد"، حيث أدت فيه دور أم شابة لسبعة أطفال، وبذلك أسست الفنانة الراحلة لدور الأم الذي ارتبطت فيه لعقود.

ولا يمكن الحديث عن كريمة مختار دون المرور على دورها الراسخ في أذهان الملايين في مسرحية "العيال كبرت"، التي بدأ عرضها أواخر السبعينيات، حيث جسدت شخصية الأم الطيبة إلى حد السذاجة.

ورحلت كريمة مختار عن عالمنا في 12 يناير عام 2017، عن عمر ناهز 82 عاما، وبعد مسيرة حافلة تركت فيها عشرات الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.