ننشر أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية

إقبال الكثير من المقبلين على الزواج على التجهيزات وشراء الأدوات لتجهيز المنزل يدفع الكثير منهم للبح يوميا عن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية قبل النزول والتسوق خوفا من أن تطالها الارتفاعات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية، وهي كالتالي:-

أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية

وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، فإن أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المصرية جاءت على النحو التالي:

سعر الخلاط

بلغ سعر خلاط كهربائي من تورنيدو 500 وات 1.5 لتر مع قطاعة ومطحنة، نحو 749 جنيها، فيما وصل سعر الغلاية الكهربائية سعة 1.8 لتر بهيكل من الستانلس ستيل وقدرة 1500 وات من تيليمصر، إلى نحو 150 جنيها، وبلع سعر فيليبس مقلاة كهربائية سعة 1.2 نحو 3700 جنيه.

سعر الثلاجات

وعن سعر ثلاجة نوفروست 2 باب بمقبض دائري من توشيبا فبلغت اليوم نحو 8295 جنيها، ووصل سعر ثلاجة إيديال 10 أقدام سوبر جامبو ديفروست بباب وواحد إلى 3999 جنيها، وبلغ سعر ثلاجة نوفروست 3 أبواب من توشيبا GR-EFV45-S، 351 لتر، نحو 9720 جنيها.

وبشأن سعر غسالة ملابس فوق اوتوماتيك بطلمبة داخلية من توشيبا AEW-E1150SUP(DS)، 11 كجم، فسجلت اليوم نحو 7380 جنيها، فيما وصلت سعر غسالة نصف أوتوماتيك تحميل من الأعلى من توشيبا 12 كجم، إلى نحو 3399 جنيها، ووصلت غسالة ملابس فول أوتوماتيك تحميل أمامي سعر سجل نحو 7399 جنيها.

وبلغ سعر غسالة DUETTO من فريش 5 كيلوجرامات، نحو 1996 جنيها، كما وصل سعر غسالة ال جي محرك الدفع المباشر FH4G6VDY6، 9 كجم 1400 لفة في الدقيقة، إلى نحو 10999 جنيها.

سعر غسالات الأطباق

وعن سعر غسالات الأطباق، بلغ سعر غسالة أطباق 15 فردا 8 برامج من بيكو Den48520Gb، نحو 11700 جنيه، ووصل سعر غسالة أطباق ستانلس ستيل سليم لاين من زانوسيZZDF26004X، 5 برامج، 13 فردا، نحو 8400 جنيه، فيما بلغ سعر غسالة أطباق ستانلس ستيل من زانوسي ZDF22002XA، 6 برامج، 13 فردا، نحو 7999 جنيها.

سعر البوتاجاز

وبلغ سعر البوتجاز بوتاجاز 5 شعلة بمروحة من تكنوجاز M-GC Mystro - نحو 4300 جنيه، كما بلغ سعر بوتاجاز 4 شعلة تكنو جاز 55X55- استالس كامل نحو 2300 جنيه.

كان محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والممثلة لقطاعات التصنيع الهندسي، ومصانع الأجهزة الكهربائية، أكد أنَّ المصانع تحاول عدم تحريك الأسعار، ولكن لا نعلم هل سيستمر هذا أم لا، ومع تعديل سعر الدولار اليوم، أصبحت الأسعار المختلفة، محل أنظار الكثيرين واهتماماتهم.