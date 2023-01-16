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خاص لـ "الفجر الرياضي".. حرس الحدود يقترب من التعاقد مع حارس سموحة

الفجر الرياضي
فريق سموحة
فريق سموحة

دخل مجلس إدارة نادي حرس الحدود في مفاوضات مع مسئولو نادي سموحة وذلك من أجل الحصول على خدمات حارس مرمى الفريق الأزرق، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 حيث علم "الفجر الرياضي" من مصدر داخل حرس الحدود، أن الفريق اقترب من التعاقد مع أحمد السعدني حارس مرمى نادي سموحة السكندري خلال الفترة الحالية. 

وكان أحمد السعدني حارسًا لفريق حرس الحدود ثم انتقل إلى نادي البنك الأهلي ومنه إلى نادي سموحة السكندري والآن أقترب من العودة إلى نادي حرس الحدود مرة أخرى.

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صفقات حرس الحدود في الميركاتو الشتوي

 وكان نادي حرس الحدود قد أعلن التعاقد مع عدة صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وهم "أحمد علي في صفقة انتقال حر، أحمد قاسم قادمًا من نادي إنبي، إسلام جمال من نادي فاركو بالإضافة إلى النيجيري فالنتين أودو.

 جدير بالذكر أن فريق حرس الحدود يستعد لملاقاة نظيره فريق الداخلية في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري، وستقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على استاد المكس بالإسكندرية.

حرس الحدود صفقات حرس الحدود سموحة أحمد السعدنى الميركاتو الشتوي

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