القمة 125.. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري

تترقب جماهير الكورة المصرية، ومحبي وعشاق الأهلي والزمالك في مصر والعالم العربي، القمة رقم 125 التي تجمع قطبي الكرة المصرية، في بداية الأسبوع الـ14 من الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.

وحدد اتحاد الكرة المصري السبت المقبل، للقمة التي تجمع الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري العام، على أرض ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يتم إعلان أسماء حكام المبارة نهاية الأسبوع الحالي.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

يدخل فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي السبت المقبل، وفي حوزته 26 نقطة من 13 مباراة، وفي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري العام، وبفارق 5 نقاط عن منافسة التقليدي النادي الأهلي، وفارق نقطة واحدة عن نادي فيوتشر الذي يحتل حاليا المركز الثاني من الدوري، ويسعى الزمالك للفوز على الأهلي لمصالحة جماهيرة بعد سلسة التعادلات والهزائم الذي شهدها الفريق في آخر 3 أسابيع من الدوري، وفقد نحو 7 نقاط.

تريتب الأهلي فى جدول الدوري

بينما يدخل النادي الاهلي القمة رقم 125 وفي حوزته 31 نقطة ويحتل صدارة الدوري العام، بفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك، ويسعى لتحقيق الفوز للاحتفاظ بصدارة الدوري العام.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي - 31 نقطة

2- فيوتشر - 27 نقطة

3- الزمالك - 26 نقطة

4- بيراميدز - 24 نقطة

5- غزل المحلة - 21 نقطة

6- الاتحاد السكندري - 19 نقطة

7- المقاولون العرب - 18 نقطة

8- المصري - 18 نقطة

9- أسوان - 16 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا - 15 نقطة

11- سموحة - 13 نقطة

12- طلائع الجيش - 13 نقطة

13- فاركو - 12 نقطة

14- البنك الأهلي - 12 نقطة

15- الداخلية - 10 نقاط

16- حرس الحدود - 10 نقاط

17- إنبي - 10 نقاط

18- الإسماعيلي - 7 نقاط