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مطالب بتنشيط سباقات السيارات في مصر دعما للسياحة

الاقتصاد
سباقات الرالي
سباقات الرالي

تعد سباقات السيارات من الأنشطة الرياضية العالمية المهمة التي تجذب العديد من سكان العالم الراغبين في المتعة والاستمتاع بهذه السباقات والراليات المختلفة .

 

و أكد مدحت بدوي مؤسس وقائد إحدى فرق السباقات المصرية، على ضرورة استثمار الموقع الجغرافى الممتاز لمصر وجوها المستقر فى إقامة رالى سباقات سنوى أو عدة راليات إذا تطلب الأمر فى مناطق مختلفة لها شهرتها الجاذبة مثل العاصمة الإدارية أو البحر الأحمر أو الصحراء الغربية.

 

وأضاف أن سباقات السيارات من الرياضات الجاذبة لسياحة السفاري والصحراء حول العالم وخاصة عشاق المتعة و الرياضة الاحترافية مؤكدا  أنه يتمني أن تلقى تلك الرياضيات اهتمام أكثر من الدولة خلال الفترة القادمة لجذب وتلبية رغبات العديد من محبي هذه الرياضة والاستفادة منهم في تنشيط السياحة وجذب أكبر عدد من السياح لمصر .

 

ودعا الى ضرورة عودة رالي الفراعنة منح جديد لما له من تاريخ طويل وحقق شهرة عالمية ومجرد الاعلان عن عودته سيكون هناك حالة من الحماس الشديد للمشاركة به خاصة أنه من السباقات العالمية المعروفة ويجذب محبي هذه السباقات والراغبين في الاستمتاع بسباقات السيارات ويزيد معدلات الحركة السياحية الوافدة .

 

وأكد بشكل عام أن مصر مؤهلة لاقامة مثل هذه السباقات لما تتمتع به من صحاري ممتدة وكثبان رملية والامن والامان الذي تتمتع به مصر .

 

وضرب مدحت بدوي مثالا  بسباق الفور مولا وان الذي أقيم في البحرين عام 2008 وحقق عائدات للبحرين حوالي 548 مليون دولار ما بين رحلات الطيران في فترات السباق وحجوزات  الفنادق والمطاعم والمصاريف الشخصية للزوار الذي بلغوا قرابة 24 ألف زائر بمعدل 1630 دولاراً لكل شخص،و 5.33 ملايين دولار عائدات تذاكر السباق و9.7 ملايين دولار عائدات النقل التلفزيوني.

 

من جانبه قال المهندس رؤوف جعفر عضو مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري رئيس لجنة السباقات والراليات، أنه لابد من عودة سابق رالي الفراعنة الذي توقف منذ فترة خاصة أنه أحد شهرة عالمية ضمن السباقات التي لها تاريخ منذ عام 1982 وعودته ستضع مصر على خريطة السباقات من جديد مثل رالي داكار وفورمولا وان البحرين وسباق الدرعية آي بري وسباقات الكارتينج في مسقط وغيرها .

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