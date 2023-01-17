تعرف على قصة زواج دلال عبد العزيز من النجم الراحل سمير غانم في ذكرى ميلادها

تحل اليوم 17 يناير ذكري وفاة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، فيما يقدم "الفجر الفني" قصة الحب التي جمعت الراحلة بالنجم سمير غانم.

هي قصة حب عمرها أكثر من 37 عامًا، أسدلت ستائرها في شهر مايو عام 2021 مع وفاة الممثل المصري سمير غانم، فالموت أبعده عن حبيبته وزوجته ووالدة إبنتيه، الممثلة المصرية دلال عبد العزيز.

بداية قصة الحب بينهما

تعترف دلال عبد العزيز أنها هي من بادرت في علاقتها مع زوجهاسمير غانم،وقد كشفت تفاصيل الأمر خلال حلولها ضيفة على برنامج تلفزيوني، وقالت: "كان بيعمل حركات تخلي كل البنات تحبه، وأصررت على الزواج منه بعد ما كل الوسط الفني عرف إني بحبه، حسيت إني اتفضحت".



وفي لقاء آخر كشفت بعض التفاصيل، قائلة: "أثناء دراستي في الزقازيق، قدمت دورا في مسلسل مع الفنانة ​كريمة مختار​، ولكن والدي رفض استكمال مشواري الفني، وسفرني للزقازيق لاستكمال دراستي، وعدت بعدها لتصوير (أصيلة) معها ومع جورج سيدهم، ووقتها كان يتم التحضير لمسرحية (أهلا يا دكتور)، ورشحني لبطولة المسلسل".



وأضافت: خضعت لاختبار للحصول على الدور، وبالفعل تم قبولي وكان سمير غانم من بين المختارين لي، وقال لي بعدها "لو أعرف إني هتجوزك بعدها ماكنتش قبلتك"

لم يكن ذلك اللقاء هو الأول بينهما، بل سبق وإلتقت به في طفولتها في الاسكندرية، وقالت: "كنت هناك وكان هو يتواجد مع ثلاثي أضواء المسرح، وعندما رأيته في الشارع ركضت خلفه فوقف لعب في شعري ومشي، والآن يداعبني قائلا: "لو أعرف اني هتجوزك كنت حدفتك في الماية".

وتابعت: "بعد مشاركتي في العمل معه، كان يوصلني للبيت ويعبر عن قلقه عليّ ويشتري لي الفل، ولكن بعد الزواج كان يقول لبائع الفل: "خلاص تزوجنا".

إصرارها على الزواج منه



تقول دلال عبد العزيز، أنها أصرت على الزواج من سمير غانم على الرغم أن البعض حذرها من ذلك، وأضافت: "بقيت 4 سنوات أطارده للزواج منه، وكل الفنانين الكبار وقتها نصحوني بالابتعاد عنه، محمود مرسي ومحمود المليجي وعبد المنعم مدبولي، وصديق عمره جورج سيدهم نفسه".

وتابعت: "العديد من النجوم توسطوا بيننا ليتزوجني ومن بينهم الراحلة كريمة مختار و​ميرفت أمين​".



وعن كيفية إتخاذه قرار الزواج، قال سمير غانم: "ألذ دم فيهم كان فريد شوقي، عند تصوير فيلم (يارب ولد) نده لي وقال لي مش عايز تتجوز ليه، البنت حلوة وزي القشطة اتجوزها، قلت له حاضر عشان خاطرك".

كانت تطارده بالسيارة



وكشف سمير غانم أنه في بداية الأمر كان خائفًا من الزواج من دلال عبد العزيز، نظرًا إلى فارق العمر بينهما يصل إلى 20 عامًا، لكنه لفت إلى أن ما جذبه إليها "طيبتها الشديدة مع أصدقائها ".



وكشف أن دلال كانت تطارده بالسيارة ولذلك تزوجها، مؤكدًا على أن بعد إنجابه إبنته الأولى دنيا تغيّرت حياته.

عائلة دلال وسمير متماسكة حتى النهاية

أنجبت دلال عبد العزيزمن زوجهاسمير غانم إبنتين، هما الفنانة ​دنيا سمير غانم​ والممثلة ​إيمي سمير غانم​، اللتين دخلتا أيضا عالم الفن، وحققتا شهرة واسعة جدًا، وتزوجت دنيا من الإعلامي المصري ​رامي رضوان​، وإيمي تزوّجت من الممثل المصري ​حسن الرداد​.

هذه العائلة مثالًا رائعًا عن الحب والتماسك، على الرغم من وفاة سمير غانم، وبقيت صامدة.



عانى سمير من أزمة صحية قيل في البداية إنها عدوى فيروس كورونا، قبل الكشف كونه أصيب بالفيروس قبل فترة وتعافى منه، إلا أن وظائف الكلى تأثرت بسبب الفيروس.



وتدهورت الوظائف الحيوية للكلى، ما تسبب بدخوله العناية المركزة في حالة خطيرة، وتم وضعه على أجهزة التنفس الإصطناعي، بسبب تدهور حالته وتقدمه في العمر وتوفي في 20 مايو عام 2021.

لم تحضر دفن زوجها

إلتقطت دلال عبد العزيز عدوى فيروس كورونا بالوقت نفسه الذي أُصيب به سمير غانم، وأثر الموضوع على صحتها بشكل كبير، وتدهورت حالتها فإمتنعت أسرتها عن إخبارها بوفاة زوجها، وتصرفوا معها على أساس إنه لا زال على قيد الحياة ويتحسن، حتى أنهم لم يرتدوا الملابس السوداء.



ومع ذلك، أفادت بعض المعلومات أن دلال تشعر برحيل سمير، لكن الأطباء نصحوا عائلتها بإخبارها بعد خروجها من المستشفى، خوفًا من تدهور حالتها أكثر، خصوصًا أنها لا تزال تعاني من تأثير الفيروس عليها.

رحيل دلال عبد العزيز

توفيت الممثلة دلال عبد العزيز اليوم السبت عن عمر 61 عامًا بعد صراع مع المرض، وقد أعلن عن الامر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة المصرية دنيا سمير غانم.



ونشر رامي صورة دلال على صفحته، وكتب تعليقًا:"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، انا لله وانا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".