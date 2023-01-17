نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رابط وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، فمع بداية امتحانات الشهادة الاعدادية، تحرص بوابة الفجر الالكترونية على استعراض رابط للنتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لمحافظات برقم الجلوس حيث يتم ظهورها عبرى موقع وزارة التربية والتعليم.

وتعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم من أكثر الجمل بحثا على مواقع التواصل، حيث يبحث الكثير من طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية على محركات البحث، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الشهادة الإعدادية 2023.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية

وانطلقتالشهادة الإعدادية من يوم السبت 14 يناير وتستمر حتى يوم 28 يناير 2023، لتبدأ بعدها إجازة نصف العام 2023 لمدة أسبوعين، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 12/2/2023 وحتى الخميس 8/6/2023، وعقب انتهاء الامتحانات ورصد الدرجات سيتم ظهور النتيجة.

وأعلن الأستاذ شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة، أن امتحانات صفوف النقل ستنعقد بدءًا من يوم 14 من شهر يناير القادم.

وتقدم لها أكثر من 66 ألف طالب وطالبة وقد تم توزيعهم على 312 لجنة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

اضغط على الخدمات الإلكترونية من هنا

اختر قسم نتائج الطلاب.

اختر نتيجة الإعدادية 2023.

اكتب رقم الجلوس أو الرقم القومي لولي أمر لطالب.

اضغط على النتيجة لتظهر أمامك.

عبر وزارة التربية والتعليم خطوات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 لكل محافظة عبررابط وزارة التربية والتعليم

تضغط على موقع بوابة التعليم الأساسي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على قسم نتائج الطلاب.

يختار الطالب نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023.

يقوم الطالب بإدخال اسمه ثلاثي ورقم جلوسه.

الضغط على عرض النتيجة.