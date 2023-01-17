الإسكان: تنفيذ 6508 وحدات إسكان اجتماعى و48 مشروعًا تنمويًا بجنوب سيناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المتنوعة، التى تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، والتنسيق بشأنها، موضحًا أن الوزارة وجهاتها التابعة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالينا بالمحافظة.

واستعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتياجات المحافظة فى المجالات المختلفة، سواء فى مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المجالات، متوجها بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة لدعمهم المتواصل للمحافظة فى مختلف المجالات.

واتفق وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، على تكليف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بعقد اجتماع تنسيقى خلال هذا الأسبوع لدراسة موقف شبكات مياه الشرب، وشبكات رى المسطحات الخضراء، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، والحمأة الناتجة عن المعالجة، ودعم المشروعات الاستثمارية، فى ضوء توجه الدولة لتشجيع القطاع الخاص.

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم فى محافظة جنوب سيناء، الانتهاء من تنفيذ 6508 وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمناطق التالية (رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - طور سيناء - سانت كاترين - شرم الشيخ - دهب - نويبع - طابا).

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى يعمل بها الجهاز خلال العام المالى 2022 / 2023، 48 مشروعًا بإجمالي إستثمارات 7.216 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 7 مشروعات للطرق بإجمالي أطوال 27.25 كم (تم إنهاء 4.5 كم، وجارٍ تنفيذ 22.75 كم)، و124 منزلًا بدويًا جارٍ تنفيذها، ومشروعات الكهرباء، والمرافق والبنية الأساسية والتنمية المتكاملة (تم إنهاء 6 مشروعات، منها معصرة زيتون بطاقة 3 آلاف طن / يوم، والمرحلة الثالثة من مزرعة 30 / 6 بمدينة طور سيناء)، إضافة إلى مشروع امتداد بالقرى السكنية بالتجمعات التنموية الجديدة، ومشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسانت كاترين.

وأضاف مسئولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعًا لمياه الشرب بمحافظة جنوب سيناء، تخدم 121 ألف نسمة، وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا أخرى لمياه الشرب، ستخدم عشرات الآلاف من المواطنين، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحى، وتخدم 110 آلاف نسمة، وجارٍ تنفيذ 3 مشروعات أخرى للصرف الصحى، ستخدم 45 ألف نسمة.