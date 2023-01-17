وزير النقل: مشروع اتوبيسات الـBRT يساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه اللوا حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومتابعة تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية. حيث تفقد الوزير الربط بين المرحلتين( الأولى التي تم الانتهاء منها والثانية الجاري تنفيذها )من مشروع تطوير الطريق الدائري وذلك بتفقد تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من جميع الحلول المرورية المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، والتي تشمل توسعة الطريق الدائري في هذه المنطقة ليصبح 11 حارة في كل إتجاه مع توسعه جميع المطالع والمنازل وتم فتح منزل قليوب للحركة المرورية عليه وكذلك تم الإنتهاء من توسعة وصيانه الطريق الزراعي،أسفل التقاطع وإنشاء طريق خدمه لاستيعاب الكثافات المرورية كما أنه جارى تنفيذ محطه الاتوبيس الترددي لهذا التقاطع الهام بالإضافة إلى انشاء مواقف ميكروباص حضاريه به

كما تابع وزير النقل الموقف التنفيذي للقطاعات الأخرى من المرحلة الثانية والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه وكذلك أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والاسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(٩ د)، الذي يبلغ طوله ٣ كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، حيث جاري حاليا تكثيف الأعمال لنهوها فى التوقيتات المحددة بالإضافة إلى قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

متابعة تنفيذ المحاور المرورية

كما تم متابعة موقف أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري انشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، محور السكة الحديد (الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائرى وجار أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد وأكد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق مع محافظ القاهرة لسرعة ازالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بالمحور، فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب بالإضافة إلى متابعة أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول ٢٠ كم، والذى يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، ويعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة، وأكد الوزير تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثة للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

كذلك تابع الفريق مهندس وزير النقل التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وكذلك اعمال انارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

تفقد محطات الأتوبيس الترددي



وخلال جولته، تفقد الوزير أعمال تنفيذ عدد من محطات الأتوبيس الترددي BRT، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة مثل محطة السلام والمرج..حيث أكد الوزير على تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام الذي سيمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنه وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط من الحفاظ على الانضباط ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمحطات التي تبلغ 49 محطة،، والأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات، وكيفية وطرق ربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا. كما تفقد وزير النقل المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.