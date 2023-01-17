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روابط لايف ON SPORTS يلا شوت yalla shoot مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة اليوم الثلاثاء في كأس مصر live

الفجر الرياضي
الاهلي
الاهلي

روابط بث مباشر دون تقطيع لمباراة الأهلي وسموحة اليوم في كأس مصر، يترقب الملايين من عشاق ومتابعي كرة القدم المصرية وبالتحديد بطولة كأس مصر، انطلاق فعاليات المباراة المرتقبة بين الأهلي وسموحة اليوم ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، حيث يسعى الفريقين لتحقيق الفوز الذي لابديل عنه، من أجل خطف تأشيرة التأهل لنهائي البطولة ليلتقي بفريق بيراميدز الذي تأهل أمس على حساب الزمالك.


ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، بث مباشر مباراة الأهلي وسموحة اليوم الثلاثاء 17-1-2023 في كأس مصر، وذلك بالإضافة لموعد المباراة والملعب والقنوات الناقلة.


يلا شوت yalla shoot موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في كأس مصر


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بفريق سموحة مساء اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.


ملعب مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري


وسيحتضن ملعب استاد "استاد القاهرة الدولي" فعاليات اللقاء المرتقب بين فريق الأهلي وسموحة، اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر.

 

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كورة لايف kooralive القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة


ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات بطولة كأس مصر في الوطن العربي، وذلك من خلال شاشة قناة on Time sports hd 1.


معلق مباراة الأهلي وسموحة اليوم في كأس مصر


ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز، المعلق محمد الكواليني، الذي تم اختياره من قبل مسئولي شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية.

 

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة:-

 

ومن المتوقع أن يتسلح الأهلي بتشكيل مكون من:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، رامي ربيعة، علي معلول.
خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد شريف.


يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة دون تقطيع لموسم 2022 من مسابقة كأس مصر، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، والتي ستجمع بينهم بملعب استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر.
 

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