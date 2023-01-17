عاجل.. كولر يحذر نجوم الأهلي من 5 أخطاء متكررة أمام سموحة

وجه مارسيل كولر، مدرب الأهلي عدة رسائل للاعبيه، قبل مباراة سموحة المرتقبة، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس مصر.

كولر يحذر نجوم الأهلي من 5 أخطاء متكررة أمام سموحة



وسيواجه الفائز من مواجهة الليلة بين الأهلي وسموحة، نظيره بيراميدز في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

واجتمع كولر مع لاعبي الأهلي عقب مران الأمس، وحذرهم من عدة أخطاء متكررة قد تطيح بهم من بطولة كأس مصر.

وأكد المدرب للاعبين أنه يجب عليهم الحذر من خطورة سموحة في اللقاء، وأنه فريق يتمتع بالقوة.

كما طالب مهاجمي الأهلي بالتركيز الشديد من أجل إنهاء الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى.

كما طالب السويسري، لاعبيه بضرورة الضغط على الخصم والتركيز طيلة 90 دقيقة حتى يحصل الفريق على بطاقة الصعود للنهائي.