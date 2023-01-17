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وزير الزراعة يستقبل ممثلو إحدى الشركات الهولندية لبحث التعاون في إنتاج تقاوي الخضر

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من ممثلي إحدى الشركات الهولندية الكبرى العاملة في مجال انتاج تقاوي الخضر في مصر، بحضور المستشار الزراعي بالسفارة الهولندية بالقاهرة.


وبحث اللقاء سبل التعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، والشركة، لاستنباط هجن جديدة لمحاصيل الفلفل، الفاصولياء، والباذنجان، ضمن محاور المشروع.
وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال، والاستفادة من الخبرات الهولندية في مجال استنباط تقاوي الخضر، فضلا عن الخطوات الهامة التي خطتها مصر في هذا المشروع.


وأعرب وزير الزراعة عن ترحيبه بهذا التعاون، لافتا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الملف، ومتابعته الدقيقة له، واوضح ان البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، قطع شوطا هاما في هذا المجال، حيث تم استنباط ٢٦ هجين وصنف ل١٠ محاصيل هامة.


وطمأن وزير الزراعة الجانب الهولندي،  بأن هذا التعاون سيضمن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأصناف والهجن المستنبطة، في إطار انضمام مصر  إلى منظمة اليوبوف لحماية الأصناف النباتية، واطلاق وثيقة الملكية الفكرية للدولة المصرية.


واشار القصير إلى اهمية تحديد الاصناف التي سيتم التعاون في استنباطها، فضلا عن الحقول والأماكن المقرر العمل فيها، كذلك ضمان كافة الحقوق الخاصة بكلا الجانبين وذلك ضمن بروتوكول تعاون يتم توقيعه في القريب العاجل بعد دراسته بشكل وافي.


وحضر اللقاء من وزارة الزراعة: الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية.
 

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