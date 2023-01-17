ديوكوفيتش يتأهل إلى الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش

عاد ريال مدريد لتدريباته اليوم الثلاثاء، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة، في ظل غياب كل من ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ولوكاس فاسكيز.



سيغيب هذا الثلاثي عن مواجهة فياريال الخميس في كأس الملك.



يغيب فاسكيز عن الفريق شهرًا ونصف الشهر بسبب التواء في ساقه اليمني، تعرض له في مواجهة فالنسيا في نصف نهائي كأس الملك.



بهذه الطريقة سيكون نفس اللاعبين الذين خاض بهم المدرب كارلو أنشيلوتي نهائي كأس السوبر متاحين لدى الإيطالي من دون عودة أي من المصابين.