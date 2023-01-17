خطوات شراء شهادات بنك القاهرة بفائدة سنوية 25% وشهرية 22.5%

يريد المواطنين معرفة خطوات شراء شهادة بنك القاهرة بفائدة سنوية 25%، حيث طرح بنك القاهرة اليوم الثلاثاء شهادات إدخار بفائدة 25% سنويا، و22.5% شهريا، على غرار بنكي مصر والأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض معكم خطوات شراء شهادة بنك القاهرة بفائدة سنوية 25% وشهرية 22.5%، التي قام بنك القاهرة بطرحها اليوم بجميع الفروع، قبل أيام قليلة من توقف طرح الشهادات الادخارية الجديدة التابعة لبنكي الأهلي ومصر.

خطوات شراء شهادات بنك القاهرة بفائدة 25%

حدد بنك القاهرة، عدد من الشروط والخطوات لـ الحصول على شهادات الـ 25% المطروحة بداية من اليوم بجميع الفروع التابعة للبنك، على الراغب في الحصول على شهادات الـ 25% سنويا، و25.5% شهريا الخاصة ببنك القاهرة، اتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى لـ الحصول على شهادات الـ 25%؛ أن يتقدم العميل بعمل حساب بنكي في بنك القاهرة في أقرب فرع تابع له، والتواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء.

كما يقوم العميل بطلب الحصول على شهادات الـ 25% سنويا أو 22.5% شهريا من خدمة العملاء التابعة لبنك القاهرة، ومن ثم إيداع المبلغ الذي يريد ربطه بشهادات الـ 25% أو الشهادة الإدخارية ذات عائد الـ22.5% في حسابه.

وتكون آخر خطوة للعميل للحصول على شهادات الـ 25%؛ ملئ استمارة عند موظف خدمة العملاء بالشهادة الذي يريد ربطها بالمبلغ المودع في حسابه.

تفاصيل طرح شهادات ادخار بعائد 25% سنويًا

بدأ بنك القاهرة اليوم الثلاثاء؛ طرح شهادات إدخار بعائد 25% سنويا، و22.5% شهريا، بعد طرح ذات الشهادة من قبل بنكي الأهلي ومصر.

يطرح بنك القاهرة، اليوم الثلاثاء؛ شهادات إدخار بعائد 25% سنويا، و22.5% شهريا، بجميع الأفرع التابعة للبنك في جميع أنحاء الجمهورية.