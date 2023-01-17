روسيا وإيران تطوران عملة مشفرة مدعومة بالذهب لمواجهة هيمنة الدولار



تعمل روسيا وإيران معًا لإطلاق عملة مشفرة مدعومة بالذهب، "عملة مستقرة" تحل محل الدولار الأميركي للمدفوعات في التجارة الدولية، حسب تقرير لوكالة الأنباء الروسية Vedmosti.

وأوضح التقرير أن البلدين الخاضعين للعقوبات يريدان إصدار عملة مشفرة لاستخدامها في المعاملات عبر الحدود، وتتمثل الخطة في إطلاقها في منطقة اقتصادية خاصة في أستراخان جنوب روسيا، والتي تتعامل بالفعل مع الشحنات الإيرانية.

تتم هذه المدفوعات عادة بعملات تصدرها الحكومة مثل الدولار الأميركي والروبل الروسي والريال الإيراني، لكن المشروع المشترك لن يكون قادرًا على المضي قدمًا إلا بعد أن يتم تنظيم سوق الأصول المشفرة في روسيا بالكامل، وفقًا لما ذكره أحد كبار المشرعين في موسكو.

في سبتمبر/أيلول، وافق بنك روسيا على الحاجة إلى إضفاء الشرعية على العملات المشفرة للمدفوعات الدولية لتخفيف تأثير العقوبات المالية، لكنه لم يوضح خططه بعد.

العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصدر قيمتها من أصل مثل الدولار الأميركي أو الذهب، وهي أقل تقلبًا في الأسعار من الأصول المشفرة، مما يحمي المستثمرين من التقلبات الشديدة في سوق العملات المشفرة الأوسع.

في الأشهر الأخيرة، سرّعت روسيا وإيران دفعهما إلى وقف هيمنة الدولار في التجارة، مستهدفين زيادة حجم تجارتهم إلى 10 مليارات دولار سنويًا من خلال خطوات مثل تطوير نظام مدفوعات دولي بديل لنظام SWIFT، المحظور عليهم.

لا يزال الدولار الأميركي هو المهيمن كأفضل عملة للتجارة والاحتياطيات الأجنبية، على الرغم من ارتفاعه بأكثر من 12% في عام 2022، مدعومًا برفع أسعار الفائدة.